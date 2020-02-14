Вчера в Epic Games Store стартовала очередная раздача. На этот раз пользователи платформы могут бесплатно забрать в библиотеку Kingdom Come: Deliverance и Aztez. Акция продлится до 19:00 по МСК 20 февраля.

Kingdom Come: Deliverance — ролевая игра в открытом мире от студии Warhorse, вышедшая в 2017 году. Сюжет разворачивается в Богемии 1403 года, а упор сделан на историческую достоверность. Игру тепло встретили как критики (на сайте Metacritic средняя оценка — 76 баллов), так и обычные геймеры.

К слову, стандартное издание RPG сейчас также можно приобрести в Steam с 50% скидкой — за 257 рублей.

Aztez — пошаговая инди-стратегия 2017 года выхода. Разработкой занималась студия Team Colorblind, состоящая всего из двух человек. В первую очередь авторы делали акцент на аркадную боевую систему в стиле Devil May Cry и God of War.

На следующей неделе платформадержатель порадует игроков коллекционной карточной игрой с элементами стратегии — Faeria.