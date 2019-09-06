«Пятый элемент»: от безумной идеи к безумному фильму Люк Бессон возвращается к большой фантастике. Самое время вспомнить, его хит 20-летней давности: с дизайном от великих комиксистов, безумными костюмами и «невозможной» арией.

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