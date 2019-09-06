В магазине Epic Games Store началась очередная раздача видеоигр. На смену INSIDE и Celeste пришли ещё два инди-тайтла:
- ABZÛ — медитативная адвенчура в водном сеттинге, напоминающая Journey. Саундтрек к ней написал композитор Остин Уинтори, известный по музыке к всё той же Journey и стратегии The Banner Saga.
- The End is Nigh — хардкорный платформер от Эдмунда Макмиллена, которого вы можете знать по The Binding of Isaac и Super Meat Boy. К слову, новая игра как раз напоминает «Мясного пацана». В ней автор обещает ещё больше уровней, ещё больше противников и ещё больше возможностей умереть.
Добавить игры в библиотеку можно до 12 сентября. Потом оба тайтла заменит мистический хоррор-квест Conarium, вдохновлённый рассказом Лавкрафта «Хребты безумия», — впрочем, сценарий в игре свой.
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