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Режиссер «Джона Уика» согласился снять экшен-сцены для нового аниме Синъитиро Ватанабэ бесплатно

Дмитрий Кинский
26 ноября 18:15
325
1 минута на чтение
Режиссер Синъитиро Ватанабэ в одном из интервью рассказал, что постановщик «Джона Уика» Чад Стахелски согласился работать над аниме «Лазарь» бесплатно.
Изначально создатель «Ковбоя Бибопа» хотел получить консультацию у Стахелски и его команды, чтобы сделать действительно эффектные и современные экшен-сцены в грядущем анимационном сериале. При этом он понимал, что авторы «Джона Уика» могут быть слишком заняты для этого.
Но вместо <отказа> они сказали: «Предоставьте это нам! Мы сделаем хореографию для вас!»
Тогда Ватанабэ обеспокоился стоимостью услуг Стахелски, потому что ранее он никогда не работал с бюджетами голливудского уровня.
Когда я упомянул это, Чад мне сказал: «Не беспокойтесь о стоимости. «Ковбой Бибоп» и «Самурай Чамплу» вдохновляли меня годами. Позвольте мне сделать это для вас».

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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