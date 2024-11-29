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Новости

Режиссер «Грани будущего» снимет хоррор с Томом Крузом

Андрей Квасков
2 декабря 15:56
306
1 минута на чтение
Том Круз решил разнообразить свою карьеру после «Миссий невыполнима» и сняться в новой ленте Дага Лаймана.

Подробностей о ленте пока нет, но в ней точно будут элементы хоррора, что в новинку как для режиссера, так и для Круза.

Издание ComingSoon предположило, что речь идет о сверхъестественном триллере Deeper, который посвящен астронавту, опускающемуся на дно океана. Осталась ли концепция неизменной, неясно.

Это будет уже третья совместная работа Круза и Лаймана после фантастического фильма «Грань будущего» и боевика «Сделано в Америке».

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Андрей Квасков
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