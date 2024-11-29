Режиссер «Грани будущего» снимет хоррор с Томом Крузом

Дага Лаймана.





Подробностей о ленте пока нет, но в ней точно будут элементы хоррора, что в новинку как для режиссера, так и для Круза.





Издание ComingSoon предположило, что речь идет о сверхъестественном триллере Deeper, который посвящен астронавту , опускающемуся на дно океана. Осталась ли концепция неизменной, неясно.





Это будет уже третья совместная работа Круза и Лаймана после фантастического фильма «Грань будущего» и боевика «Сделано в Америке».