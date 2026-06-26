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Режиссер «Рататуя» не хочет снимать сиквел

Дмитрий Кинский
26 июня 14:07
95
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Режиссер «Рататуя» Брэд Берд рассказал, что Disney и Pixar периодически заводят разговоры о продолжении мультфильма 2007 года.
Однако постановщик всегда категорически против, потому что считает эту историю полностью законченной.
Каждый раз, когда людям нравится твоя работа, студии сразу думают насчет продолжение. Что забавно, то же самое было со «Стальным гигантом», хотя мультфильм поначалу не был популярным. Да и непонятно, как бы вы продолжили его сюжет?
При этом Берд вполне представляет, как будет выглядеть триквел «Суперсемейки», который должен выйти летом 2028 года.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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