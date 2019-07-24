Помните нашу рубрику «Раздача», в рамках которой мы рассказываем об играх, которые можно бесплатно добавить в библиотеку того или иного сервиса? Мы решили попробовать развить её в новостях о крупных скидках и акциях на разные платформы.

24 июля стартовала большая летняя распродажа в PS Store, на которой можно приобрести игры и дополнения по скидке до 60%. На неё уже ушли многие как новинки года, так и хиты 2018-го:

Акция продлится до 21 августа. В блоге уточняется, что 7 августа в списках на распродажу появятся новые тайтлы. Там же познакомиться со всем списком игр, участвующих в акции.