Помните нашу рубрику «Раздача», в рамках которой мы рассказываем об играх, которые можно бесплатно добавить в библиотеку того или иного сервиса? Мы решили попробовать развить её в новостях о крупных скидках и акциях на разные платформы.

24 июля стартовала большая летняя распродажа в PS Store, на которой можно приобрести игры и дополнения по скидке до 60%. На неё уже ушли многие как новинки года, так и хиты 2018-го:

Акция продлится до 21 августа. В блоге уточняется, что 7 августа в списках на распродажу появятся новые тайтлы. Там же познакомиться со всем списком игр, участвующих в акции.

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

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