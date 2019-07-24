Помните нашу рубрику «Раздача», в рамках которой мы рассказываем об играх, которые можно бесплатно добавить в библиотеку того или иного сервиса? Мы решили попробовать развить её в новостях о крупных скидках и акциях на разные платформы.
24 июля стартовала большая летняя распродажа в PS Store, на которой можно приобрести игры и дополнения по скидке до 60%. На неё уже ушли многие как новинки года, так и хиты 2018-го:
- Marvel’s Человек-паук — 1799 рублей (скидка 55%)
- Days Gone — 2599 рублей (скидка 42%)
- Assassin’s Creed Одиссея — 1999 рублей (скидка 50%)
- Red Dead Redemption 2 — 2299 рублей (скидка 42%)
- World War Z — 1499 рублей (скидка 34%)
- Resident Evil 2 — 1999 рублей (скидка 42%)
- God of War — 1799 рублей (скидка 55%)
- Devil May Cry 5 — 1999 рублей (скидка 42%)
- Rage 2 — 2599 рублей (скидка 35%)
- Persona 5 — 1199 рублей (скидка 70%)
- Kingdom Hearts III — 2279 рублей (скидка 40%)
- NieR: Automata Game of the YoRHa Edition — 1540 рублей (скидка 33%)
- Star Wars Battlefront II — 599 рублей (скидка 60%)
Акция продлится до 21 августа. В блоге уточняется, что 7 августа в списках на распродажу появятся новые тайтлы. Там же познакомиться со всем списком игр, участвующих в акции.
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