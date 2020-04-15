Режиссер «Бладшота» Дэвид Уилсон продолжит сотрудничество с Sony и снимет для киностудии еще одну фантастическую картину — «Поток» (Influx).
В основу фильма ляжет одноименный роман Дэниэла Суареса. В центре сюжета — физик Джон Грейди, который находится на пороге важного открытия. Однако он не успевает закончить исследование, поскольку его сажают в футуристическую тюрьму.
Поэтому главному герою предстоит объединиться с остальными заключенными, чтобы сбежать из тюрьмы и дать отпор Бюро Технического Контроля, которое скрывает правду о стремительном техническом прогрессе.
Сценарий напишет Зак Олкевич, который работал над «И гаснет свет» и «Улицой страха».
«Бладшот» с Вином Дизелем получил довольно низкие оценки как от критиков, так и обычных зрителей. Так, у него 44 балла на сайте Metacritic. Сейчас боевик можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах.
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