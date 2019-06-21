Российский режиссёр Павел Лунгин («Остров», «Братство») собирается снять сказку «Василиса» про волшебный мир. Об этом рассказала сценарист картины Анна Денисова в Министерстве культуры РФ на очном заседании совета по игровому кино для детей — на нём распределяются субсидии на производство национальных фильмов.

Лунгин записал видеообращение к совету, в котором немного рассказал про фильм.

Чем прекрасен сценарий Анны Денисовой — это гимн и торжество фантазии. Это главное спасение и лекарство от окружающего нас мира. <…> Это настоящая волшебная сказка.

Постановщик уверен, что фильм будет интересен как детям, так и взрослым. Сценарист Анна Денисова охарактеризовала главную героиню Василиса как «озорную, лукавую девочку». Она также добавила, что в картине не будет злодеев, а главный жанр ленты — магический реализм. На роли в фильме рассматривают Петра Мамонова («Остров», «Царь») и Людмилу Полякову («Три сестры», «Вы все меня бесите»). Пока что даты начала съёмок нет.