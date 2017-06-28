Этой зимой Бен Аффлек отказался от режиссёрского кресла сольного фильма про Бэтмена в Киновселенной DC. Актёр по-прежнему исполнит главную роль, но снимать фильм уже не будет. На его место был назначен Мэтт Ривз, работавший над фильмами «Монстро», «Планета обезьян: Революция» и «Планета обезьян: Война». «Война» скоро выходит в прокат, и это значит, что постановщик приступит к съёмкам в ближайшее время.

Изданию New Trailer Buzz Мэттью Ривз рассказал, каким видит новый фильм про Бэтмена.

Во всех своих фильмах я стараюсь воспользоваться приёмом Альфреда Хичкока. С помощью камеры и повествования я как будто бы заставляю вас стать персонажем фильма, и это помогает вам ему сопереживать. Это шанс сделать версию Бэтмена в нуарном детективе с «видом от первого лица». Это может стать очень, очень мощным инструментом, который, я надеюсь, поможет связать вас с тем, что происходит в голове и в сердце этого персонажа.

Мэтт Ривз также сравнил Бэтмена с героем фильмов «Планета обезьян» Цезарем. По его словам, оба этих героя страдают от чужих рук, и оба они пытаются разобраться в том, как поступать правильно.

Новая лента про Бэтмена должна выйти в 2019 году.

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