Компания Riot Games — разработчик и издатель одной из самых популярных MOBA-игр League of Legends — в честь 10-летнего юбилея провела стрим, на котором рассказала подробности о своих новых проектах во вселенной игры и не только. О многих из них пока что очень мало информации.

В роликах можно включить русские субтитры.

Мультсериал Arcane

Он рассказывает об утопическом Пилтовере и мрачных трущобах Зауна, а также о «юности двух известнейших чемпионов Лиги и той силе, что разведёт их по разные стороны баррикад». Судя по тому, что показали в трейлере, речь идёт о молодых героинях Джинкс и Вай.

Релиз намечен на 2020-й.

Project A — тактический онлайн-шутер

У игры пока нет названия, она находится на раннем этапе разработки. В ролике создатели описывают её как «тактический шутер с акцентом на способности персонажей». В нём авторы продемонстрировали несколько умений вроде метания ножей, бомб и создания заслонов. Главные приоритеты команды — разработка сетевой инфраструктуры и борьба с читерами.

Больше об игре расскажут в 2020-м.

Project L — файтинг

У игры пока есть только концепт-арт. Авторы обещают, что игроки увидят множество персонажей из LoL. В ближайшее время игру ждать не стоит — она находится на «раннем этапе разработки».

Project F — многопользовательская ролевая игра

Ещё одна игра на очень раннем этапе разработки. Авторы обещают, что игроки смогут вместе исследовать Рунтерру, мир League of Legends. Других подробностей о проекте пока нет.

Кинематографический ролик о Сенне

Сенна, героиня игры, появится в качестве чемпиона в роли поддержки. 30 октября она появится на тестовых серверах, а с 11 ноября её стоит ждать в игре.

Остальное

Riot анонсировала ККИ Legends of Runeterra, напоминающую Magic the Gathering. Наши развёрнутые впечатления можно почитать на сайте. Игра выйдет на PC и мобильных устройствах уже в 2020-м, перед этим компания запустит бета-тестирование.

League of Legends: Wild Rift — ещё одна MOBA во вселенной, разрабатываемая для мобильных устройств и неназванных консолей. Как утверждают авторы, это не порт, а новая игра. Схема изменена для двух стиков, а карта переделана так, чтобы матчи длились по 15-18 минут. Релиз намечен на 2020-й.

Teamfight Tactics — дополнительный режим, напоминающий Auto Chess, выйдет в качестве самостоятельной игры на мобильных устройствах. Релиз ожидается в первом квартале 2020-го.