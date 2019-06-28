Автор артбуков «Сказки старой Руси. Начало» и «Сказки старой Руси. Истоки» Роман Папсуев выпустит новую книгу по своему проекту. Она получила название «Диво Чудное». По словам автора, это скорее обильно иллюстрированная энциклопедия-бестиарий, чем артбук.
Что я могу сказать про первый том «Дива Чудного»? Объем текста – знаков (без пробелов) – 198 454, с пробелами – 232 296 (по объему чуть меньше «Истоков»). Картинка – на каждой странице. Если нет картинки – есть быличка или легенда. Роман Папсуев
Роман Папсуев уже показал обложку «Дива Чудного», а чуть раньше делился иллюстрациями, которые войдут в книгу. Выход первого запланирован на август.
Читайте также
Роман Папсуев «Сказки старой Руси. Начало»
Всем нам с ранних лет знакомы Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Кощей Бессмертный и другие персонажи русских народных сказок. Художник и писатель Роман Папсуев предлагает на страницах «Сказок старой Руси» оригинальное переосмысление их образов.
Роман Папсуев «Сказки старой Руси. Истоки»
«Истоки» заслуживают не меньше комплиментов, чем первый том.
Комментарии (Правила дискуссии)