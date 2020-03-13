«Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ESA) решили перенести запуск ракеты «Протон-М» с марсоходом «Розалинд Франклин» с 2020 года на 2022. По словам пресс-службы «Роскосмоса», нужно провести дополнительные испытания аппаратов и программного обеспечения миссии. Кроме того, работа замедлилась из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Эта миссия — вторая в программе «ЭкзоМарс». Первая стартовала в 2016 году, тогда ESA и «Роскосмос» отправили на Марс орбитальный аппарат для изучения газовых примесей в атмосфере планеты (TGO). Помимо данных со своих инструментов он ретранслирует информацию с марсохода Curiosity и посадочного модуля InSight. Запущенный вместе с TGO демонстрационный спускаемый модуль «Скиапарелли» не смог приземлиться и разбился из-за ошибки в ПО.

Во время второй миссии космический корабль должен доставить на Марс планетоход «Розалинд Франклин» и посадочную платформу «Казачок». Ровер оборудован бурильной установкой, способной углубляться на расстояние до двух метров, и мини-лабораторией, которая будет искать в извлечённых из-под поверхности Марса образцах следы жизни.

По словам замруководителя российской части миссии Даниила Родионова, не хватает времени на тестирование систем посадочной платформы и парашютов, кроме того, слишком поздно пришло программное обеспечение, его не успели испытать вместе с аппаратурой. Пандемия тоже сыграла свою роль: российские специалисты не могут поехать в Европу, а европейские — в Россию, это замедляет работу.

По новому расписанию вторая миссия «ЭкзоМарса» стартует в августе-сентябре 2022 года.

Несколькими днями ранее стало известно, что «Роскосмос» отложил запуск ракеты-носителя «Протон-М», которая должна была вывести на орбиту телекоммуникационные спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103». При проверке качества комплектующих специалисты обнаружили дефект в болтах — их прочность не соответствовала контрольным значениям. Болты заменят прямо на Байконуре в течение 45 дней.

Интересный момент: болты из этой партии использовали также для сборки ракеты «Протон-М», предназначенной для старта миссии «ЭкзоМарс». Однако ни «Роскосмос», ни ESA в пресс-релизах не связали обнаружение дефекта с решением отложить запуск. Даниил Родионов подтвердил, что «Протон-М» тут ни при чём, всё дело в оборудовании для самой миссии: специалистам не хватило примерно трёх месяцев на тестирование перед закрытием в августе пускового «окна».