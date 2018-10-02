Американец Мортен Бэй из Университета Южной Калифорнии опубликовал научное исследование под названием «Вооружая ненавистников: «Последние джедаи» и стратегическая политизация поп-культуры через манипуляцию в соцсетях». Оно посвящено политический пропаганде и формированию негативного мнения относительно восьмого эпизода «Звездных войн».

В выводах этого исследования Бэй, по сути, обвиняет в таких критических оценках фильма «российских троллей». По его словам, почти 22% отзывов о «Последних джедаях» были негативными. Причём, половина из этих двадцати была написана ботами и содержала политических подтекст. Часть пользователей, которая негативно оценила фильм, — это как раз те самые «тролли» из России.

Как пишет The Hollywood Reporter, в заключении Бэй указал, что твиты, которые он проанализировал, были намеренным политическим влиянием, замаскированным под мнение фанатов. Посты в Твиттере исследователь распределил на три категории: недовольные фанаты, политическая агитация и тролли/боты. Сделал он это вручную.

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Евгения Блинова
Евгения Блинова
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