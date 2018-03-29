Издание Deadline назвало 10 самых прибыльных фильмов прошедшего года. В список вошли главные блокбастеры 2017-го, супергероика и фантастика разного толка. Рейтинг возглавили «Звёздные войны: Последние джедаи», которые принесли Disney около миллиарда долларов. Из них чистая прибыль составила 417,5 млн — это 46% от прибыли «Пробуждения Силы».

Портал приводит разные статьи бюджета. Из них видно, что на производство выделили 200 млн долларов. Ещё 185 млн ушло на печатную продукцию, а 66 — на все видеоматериалы. Суммарно на маркетинг и съёмки «Последних джедаев» Disney потратили около 580 млн.

При этом с международным прокатом фильма было всё не слишком хорошо — так, картина получила очень холодный приём в Китае, там фильм провалился на старте. Одна из причин в том, что франшиза «Звёздные войны» там не слишком-то популярна — вселенная довольно поздно пришла в Китай. В кинотеатрах вышел восьмой эпизод, и для многих это оказалось барьером. Впрочем, это не помешало «Последним джедаям» оказаться на первом месте рейтинга.

А вот как выглядит весь список: