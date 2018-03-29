Издание Deadline назвало 10 самых прибыльных фильмов прошедшего года. В список вошли главные блокбастеры 2017-го, супергероика и фантастика разного толка. Рейтинг возглавили «Звёздные войны: Последние джедаи», которые принесли Disney около миллиарда долларов. Из них чистая прибыль составила 417,5 млн — это 46% от прибыли «Пробуждения Силы».

Портал приводит разные статьи бюджета. Из них видно, что на производство выделили 200 млн долларов. Ещё 185 млн ушло на печатную продукцию, а 66 — на все видеоматериалы. Суммарно на маркетинг и съёмки «Последних джедаев» Disney потратили около 580 млн.

При этом с международным прокатом фильма было всё не слишком хорошо — так, картина получила очень холодный приём в Китае, там фильм провалился на старте. Одна из причин в том, что франшиза «Звёздные войны» там не слишком-то популярна — вселенная довольно поздно пришла в Китай. В кинотеатрах вышел восьмой эпизод, и для многих это оказалось барьером. Впрочем, это не помешало «Последним джедаям» оказаться на первом месте рейтинга.

А вот как выглядит весь список:

  1. «Звёздные войны: Последние джедаи» — 417,5 миллиона долларов
  2. «Красавица и чудовище» — 414,7 миллиона долларов
  3. «Гадкий я 3» — 366,2 миллиона долларов
  4. «Джуманджи: Зов джунглей» — 305,7 миллиона долларов
  5. «Оно» — 293,7 миллиона долларов
  6. «Чудо-женщина» — 252,9 миллиона долларов
  7. «Человек-паук: Возвращение домой» — 200,1 миллиона долларов
  8. «Тор: Рагнарёк» — 174,2 миллиона долларов
  9. «Стражи Галактики. Часть 2» — 154,7 миллиона долларов
  10. «Прочь» — 124,8 миллиона долларов

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