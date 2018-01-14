«Звёздные войны: Последние джедаи» в январе вышли в китайский прокат и с оглушительным треском провалились на старте. Восьмой эпизод собрал всего 28 млн долларов за первую неделю — против 52 млн у «Пробуждения Силы».

Портал Sixth Tone попытался проанализировать причины провала фильма у китайской аудитории. Журналисты пообщались с руководителем местного фанатского форума «Звёздных войн» Ченом Тао. Он в разговоре выделил несколько причин.

Во-первых, «Звёздные войны» — не самая популярная франшиза, которая, к тому же, слишком поздно пришла в Китай. В кинотеатрах вышел восьмой эпизод, и для многих это оказалось барьером — ведь надо посмотреть ещё 7 частей! Сам Чен стал фанатом саги лишь в 2015 году, когда посмотрел «Пробуждение Силы».

Во-вторых, китайцы предпочитают истории, вписанные в существующие реалии. Отличный пример — супергероика от Marvel, которая собирает огромную кассу в Китае. Несмотря на всю фантастику, зрители видят в нём узнаваемые места вроде Нью-Йорка или Китая.

В-третьих, китайские зрители предпочитают актёров с более привлекательной внешностью. По словам Тао, главные герои для аудитории «не слишком красивы», в отличие от тех же супергероев Marvel.

Мы часто шутим, что если бы Финна сыграл Уилл Смит, то зрители проявили бы куда большую заинтересованность — потому что он очень привлекательный!

Чен Тао, руководитель фан-форума по «Звёздным войнам»

Несмотря на это, китайским поклонникам «Звёздных войн» очень понравился «Изгой-один». В этом фильме зрители увидели революцию из истории их собственной страны.

Ситуация для фильма близка к катастрофической. Как сообщает Forbes, ко вторым выходным число копий картины снизилось на 92%. Ранее её показывали на 34.5% всей территории страны, а теперь лишь в 2.6%. Кинотеатры массово отказываются от проката «Последних джедаев».

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