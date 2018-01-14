«Звёздные войны: Последние джедаи» провалились в китайском прокате на старте Кот-редактор 14.01.2018 Новости, Яндекс 2 минуты на чтение «Звёздные войны: Последние джедаи» в январе вышли в китайский прокат и с оглушительным треском провалились на старте. Восьмой эпизод собрал всего 28 млн долларов за первую неделю — против 52 млн у «Пробуждения Силы». Портал Sixth Tone попытался проанализировать причины провала фильма у китайской аудитории. Журналисты пообщались с руководителем местного фанатского форума «Звёздных войн» Ченом Тао. Он в разговоре выделил несколько причин. Во-первых, «Звёздные войны» — не самая популярная франшиза, которая, к тому же, слишком поздно пришла в Китай. В кинотеатрах вышел восьмой эпизод, и для многих это оказалось барьером — ведь надо посмотреть ещё 7 частей! Сам Чен стал фанатом саги лишь в 2015 году, когда посмотрел «Пробуждение Силы». Во-вторых, китайцы предпочитают истории, вписанные в существующие реалии. Отличный пример — супергероика от Marvel, которая собирает огромную кассу в Китае. Несмотря на всю фантастику, зрители видят в нём узнаваемые места вроде Нью-Йорка или Китая. В-третьих, китайские зрители предпочитают актёров с более привлекательной внешностью. По словам Тао, главные герои для аудитории «не слишком красивы», в отличие от тех же супергероев Marvel. Мы часто шутим, что если бы Финна сыграл Уилл Смит, то зрители проявили бы куда большую заинтересованность — потому что он очень привлекательный! Чен Тао, руководитель фан-форума по «Звёздным войнам» Несмотря на это, китайским поклонникам «Звёздных войн» очень понравился «Изгой-один». В этом фильме зрители увидели революцию из истории их собственной страны. Ситуация для фильма близка к катастрофической. Как сообщает Forbes, ко вторым выходным число копий картины снизилось на 92%. Ранее её показывали на 34.5% всей территории страны, а теперь лишь в 2.6%. Кинотеатры массово отказываются от проката «Последних джедаев». Читайте также «Звёздные Войны: Последние джедаи». Самый авторский фильм Саги. Рецензия светлой стороны 14.12.2017 Фильм заставляет по-новому взглянуть на казавшиеся незыблемыми основы вселенной. «Звёздные Войны: Последние джедаи». Вопросы без ответов. Рецензия тёмной стороны 14.12.2017 Восьмой эпизод по сравнению с предыдущим фильмом стал заметным шагом вперёд, но всё-таки унаследовал большинство недостатков «Пробуждения Силы». «Последние джедаи»: 20 деталей, которые вы не заметили 19.12.2017 Что означают имена героев, почему Люк назвал меч «лазерным», как фильм связан с Расширенной вселенной и подтверждение каноничности Дарта Ревана. Оказывается, «Последние джедаи» основаны на идеях Лукаса! 21.12.2017 Опубликованы концепт-арты и черновик сюжета, который Лукас предлагал Disney. И это очень похоже на VIII эпизод. «Последние джедаи»: все вырезанные и удалённые сцены 22.12.2017 Третий урок Люка, подробности о дезертирстве Финна и эффектный трюк капитана Фазмы. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. comments powered by HyperComments Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe. Показать комментарии Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.