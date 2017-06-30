Despicable Me 3
Жанр: анимационная семейная комедия
Режиссёры: Кайл Балда, Пьер Коффан, Эрик Гуильон
Роли озвучивают: Стив Карелл, Кристен Уиг, Трей Паркер, Миранда Косгров, Дэна Гайер
Премьера в России: 29 июня 2017 года
Возрастной рейтинг: 6+
Похоже на: «Мегамозг» (2010), «Суперсемейка» (2004), «Напряги извилины» (1965–1970)
Первый «Гадкий я» задумывался как пародия на суперзлодеев из старых шпионских фильмов — это заметно по дизайну персонажей. Причём пародия на пародию: Грю внешне списан с Доктора Зло, а его соперник Вектор напоминал Остина Пауэрса. Мультфильм неплохо высмеивал штампы суперзлодейства (чего стоит фраза «Мы украдём Луну!»), однако по сути был лёгкой семейной комедией о том, как асоциальный, но добродушный увалень променял злодейство на семейное счастье в лице трёх сироток.
Внезапное обретение брата-близнеца в третьей части, казалось бы, располагает к очередной семейной драме, но «Гадкий я 3» уделяет этой линии минимум времени. Дрю оказывается копией Грю не только в генетическом смысле — это практически тот же самый персонаж, только более неуклюжий, и линия их знакомства — самая скучная.
Зато с первых же минут нас бросают объятия неудержимого экшена, безумных погонь и перестрелок из разных абсурдных оружий. Создатели снова пытаются сделать пародию, на сей раз на наивные подростковые фантастические сериалы 1980-х. Надо сказать, форму удалось передать идеально. Прекрасные вставки из сериала о юном суперзлодее, полные абсурда и дурацких напыщенных фраз, вызывают восторг. Гигантский робот стреляет лазером из лба, чтобы с помощью надутой жвачки запустить Голливуд в космос, — ну разве не прелесть?
А вот герой сериала, Бальтазар Брейк, ставший настоящим суперзлодеем после того, как его голос сломался и сериал закрыли, получился неинтересным. Подобный типаж слишком карикатурен даже для пародии, да и познакомиться с героем толком не выходит, когда кругом столько экшена, а сюжет постоянно скачет туда-сюда.
Да, главная проблема «Гадкого я 3» — в фильме несколько сюжетных линий, которые развиваются практически независимо и постоянно перебивают друг друга. Вот Грю веселится с братом и катается на его гоночной машине. Вот Люси хочет стать для сироток настоящей мамой и творит глупости. Вот девочка Агнес выслеживает в лесу единорога. Вот миньоны влипают в очередную идиотскую ситуацию. Что, вы забыли про Брейка? Вот вам ещё вставка из его старого сериала. В итоге линии толком не успевают раскрыться и разрешаются самым банальным образом. Впрочем, без пары неожиданностей не обойдётся.
Картинка, как и прежде, получилась стильной. В этот раз во всём чувствуются 1980-е: злодей вооружён клавитарой и бубль-гумом, обитает в башне в виде кубика Рубика, ему прислуживает игрушечный робот, и на фоне постоянно звучат хиты Майкла Джексона и A-Ha (музыка всегда была сильной стороной серии).
Удивляет, что создатели, уже четвёртый фильм подряд выдавая такие яркие образы, не находят смелости сделать настоящую пародию, интересную и взрослым, и детям. Любая удачная попытка в следующей сцене сменяется откровенно детским юмором, убивающем эту затею на корню. Но, в конце концов, ребятам весело, а отсылки и лихой экшен не дают взрослым совсем заскучать.
Ну, и ещё тут есть миньоны. Все любят миньонов.
- стильно
- зрелищно
- стало меньше миньонов
- совсем детский юмор
- плохо раскрыты новые персонажи
- скачки между сюжетными линиями