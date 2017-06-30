Грю и Люси проваливают важную миссию и вылетают из Антизлодейской лиги. Возвращаться на путь зла Грю категорически отказывается, из-за чего его покидают миньоны. Но неожиданно герой узнаёт, что у него есть брат-близнец — богатый, волосатый и… желающий стать злодеем!

Despicable Me 3 Жанр: анимационная семейная комедия

Режиссёры: Кайл Балда, Пьер Коффан, Эрик Гуильон

Роли озвучивают: Стив Карелл, Кристен Уиг, Трей Паркер, Миранда Косгров, Дэна Гайер

Премьера в России: 29 июня 2017 года

Возрастной рейтинг: 6+

Похоже на: «Мегамозг» (2010), «Суперсемейка» (2004), «Напряги извилины» (1965–1970)

Первый «Гадкий я» задумывался как пародия на суперзлодеев из старых шпионских фильмов — это заметно по дизайну персонажей. Причём пародия на пародию: Грю внешне списан с Доктора Зло, а его соперник Вектор напоминал Остина Пауэрса. Мультфильм неплохо высмеивал штампы суперзлодейства (чего стоит фраза «Мы украдём Луну!»), однако по сути был лёгкой семейной комедией о том, как асоциальный, но добродушный увалень променял злодейство на семейное счастье в лице трёх сироток.

Внезапное обретение брата-близнеца в третьей части, казалось бы, располагает к очередной семейной драме, но «Гадкий я 3» уделяет этой линии минимум времени. Дрю оказывается копией Грю не только в генетическом смысле — это практически тот же самый персонаж, только более неуклюжий, и линия их знакомства — самая скучная.

Зато с первых же минут нас бросают объятия неудержимого экшена, безумных погонь и перестрелок из разных абсурдных оружий. Создатели снова пытаются сделать пародию, на сей раз на наивные подростковые фантастические сериалы 1980-х. Надо сказать, форму удалось передать идеально. Прекрасные вставки из сериала о юном суперзлодее, полные абсурда и дурацких напыщенных фраз, вызывают восторг. Гигантский робот стреляет лазером из лба, чтобы с помощью надутой жвачки запустить Голливуд в космос, — ну разве не прелесть?

А вот герой сериала, Бальтазар Брейк, ставший настоящим суперзлодеем после того, как его голос сломался и сериал закрыли, получился неинтересным. Подобный типаж слишком карикатурен даже для пародии, да и познакомиться с героем толком не выходит, когда кругом столько экшена, а сюжет постоянно скачет туда-сюда.

Да, главная проблема «Гадкого я 3» — в фильме несколько сюжетных линий, которые развиваются практически независимо и постоянно перебивают друг друга. Вот Грю веселится с братом и катается на его гоночной машине. Вот Люси хочет стать для сироток настоящей мамой и творит глупости. Вот девочка Агнес выслеживает в лесу единорога. Вот миньоны влипают в очередную идиотскую ситуацию. Что, вы забыли про Брейка? Вот вам ещё вставка из его старого сериала. В итоге линии толком не успевают раскрыться и разрешаются самым банальным образом. Впрочем, без пары неожиданностей не обойдётся.

Картинка, как и прежде, получилась стильной. В этот раз во всём чувствуются 1980-е: злодей вооружён клавитарой и бубль-гумом, обитает в башне в виде кубика Рубика, ему прислуживает игрушечный робот, и на фоне постоянно звучат хиты Майкла Джексона и A-Ha (музыка всегда была сильной стороной серии).

Удивляет, что создатели, уже четвёртый фильм подряд выдавая такие яркие образы, не находят смелости сделать настоящую пародию, интересную и взрослым, и детям. Любая удачная попытка в следующей сцене сменяется откровенно детским юмором, убивающем эту затею на корню. Но, в конце концов, ребятам весело, а отсылки и лихой экшен не дают взрослым совсем заскучать.

Ну, и ещё тут есть миньоны. Все любят миньонов.

Итог: очередное стильное, но глупое приключение уже-совсем-не-суперзлодея. Пока мультфильмы других студий пытаются быть серьёзными, «Гадкий я 3» продолжает дурачиться, кривляться и показывать задницу. Детям смешно, а взрослым немножко грустно — потенциал отличной едкой пародии растрачен впустую.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

«Гадкий я 3»: пародия на пародию УДАЧНО стильно

зрелищно

стало меньше миньонов НЕУДАЧНО совсем детский юмор

плохо раскрыты новые персонажи

скачки между сюжетными линиями 2017-06-30 6 НЕПЛОХО

Поделиться