Студия Stolen Picrure, основанная знаменитыми британскими актёрами-комиками Саймоном Пеггом и Ником Фростом («Трилогия „Корнетто“», «Пол — секретный материальчик») вместе с писателем-фантастом Беном Аароновичем экранизируют цикл в жанре городского фэнтези «Реки Лондона».

«Реки Лондона» — первый роман в цикле о лондонском детективе-констебле Питере Гранте, ставшем первым учеником волшебника за последние 50 лет. Ему приходится разбираться с вампирами, общаться с божествами и иметь дело с ожившими мертвецами. Первые две книги цикла — «Реки Лондона» и «Луна над Сохо» — издавались в России. Как подчёркивает Deadline, суммарный тираж всех книг франшизы составил 2,5 миллиона экземпляров.

Ник Фрост рассказал изданию, что впервые прочёл книгу несколько лет назад на праздниках — она его настолько потрясла, что он в итоге получил права на экранизацию. Правда, пока что студия ещё занимается поисками подходящей площадки. По словам актёра, «Реки Лондона» превратят в восьмичасовой фильм (мини-сериал).

Сам Ааронович рад поработать с Фростом и Пеггом — несмотря на то, что ранее роман уже пытались экранизировать и всё попало в производственный ад. Пока что никаких подробностей о грядущем сериале нет.