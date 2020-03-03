Wizards of the Coast после утечки официально представила новую книгу по Dungeons & Dragons — это большое руководство по новому сеттингу Theros (Терос) во вселенной Magic: the Gathering.

Вот как выглядят обложки (стандартная и альтернативная):

Сатиры, боги и мифы Древней Греции: какой будет новая книга Dungeons & Dragons? 1

Терос — мир, вдохновлённый эстетикой Древней Греции. Здесь герои могут повстречать богов, мифических чудовищ, пророков, а также посетить монументальные города и волшебные страны.

Вот особенности Mythic Odysseys of Theros:

  • Сверхъестественные дары, которые добавят уникальности герою. Игромеханически они представляют собой что-то вроде рас персонажей — особая черта с несколькими свойствами.
  • Пять новых рас: минотавры и кентавры (обновлённые версии из книги Guildmasters’ Guide to Ravnica), мерфолки (обновлённая версия Volo’s Guide to Monsters), а также две новые — сатиры и леонинцы.
  • Новые архетипы, среди которых ещё одна коллегия бардов Красноречия (специализируется на ораторском деле) и клятва Героизму для паладинов (исполнение божественного провидения).
  • Новые монстры, вдохновлённые мифами Древней Греции.
  • Пять артефактов богов Тероса.

Книга поступит в продажу 2 июня — по цене в 50 долларов.

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