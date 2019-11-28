Портал ComicBook с ссылкой на свои источники опубликовал первые детали о грядущем фильме по Dungeons & Dragons. Если кратко, то нас ждёт эпическое фэнтези с партией искателей приключений, мудрым драконом и злым дроу (это точно не Дзиррт До’Урден!). Для поклонников авторы решили добавить несколько знаковых имён, но ими всё и ограничится — никакого переноса известного сюжета ждать не стоит.
- Макгаффином фильма станет один из самых известных артефактов во всех редакциях D&D — Глаз Векны. Практически во всех редакциях и вариациях Векна описывается как лич-некромант с божественными силами. С ним связаны два артефакта — Глаз Векны и Рука Векны, наделяющие владельца могуществом. Но воспользоваться им можно, только если хозяин заменит руку или глаз на соответствующую часть лича.
- Paramount ищет актёра на озвучку золотого дракона Паларандуса (Palarandusk). Его также называют Незримым защитником и Солнечным драконом. Он не считается особенно знаковым персонажем, лишь упоминается в нескольких книгах (например, в дополнении Dragons of Faerûn 2006 года). Они указывают, что Паларандус, собственно, живёт в Фейруне.
- Источник Comicbook отмечает, что дракон возглавляет фракцию Рыцарей Триады (Triadic Knights), принципиально-добрых стражей, которые верят в светлых богов Фейруна — Илматера, Торма и Тира. Судя по всему, сюжет действительно развернётся в мире Забытых королевств.
- Сюжет сфокусируется на отряде искателей приключений. Их возглавит воитель Рейвен Хайтауэр (Raven Hightower), вооружённый огненным мечом. Им движет месть и горечь за гибель сестры. Среди других персонажей — некий полудракон (half-dragon, возможно, речь о драконорожденном, dragonborn) Хак Кэрроуэй (Hack Karroway), вор-гном Оливан Трикфут (Olivan Trickfoot) и замаскированный паладин Алисса Стилсонг (Alyssa Steelsong). Она займёт место Паларандуса, когда дракон умрёт.
- Главным злодеем станет мужчина-дроу по имени Рейзер Холбар (Razer Horlbar), который когда-то держал Рейвена и его сестру в рабстве — вместе с тифлиной по имени Дамала (Damala) и свирепым воителем по прозвищу «Зверь».
- Источники издания не уточняют, как сюжет будет связан с Глазом Векны. Автор заметки предполагает, что артефакт могут ввести через нынешнего владельца Руки Векны Аркана Жестокого (Arkhan the Cruel). Это иконический персонаж актёра Джо Манганьелло, вписанный в «канон», — герой фигурирует в приключении Baldur’s Gate: Descent Into Avernus.
- Автор заметки считает, что новый фильм может понравиться поклонникам D&D куда больше картин начала 2000-х, потому что он будет плотнее связан со знакомой вселенной.
Режиссёрами назначены Джонатан М. Голдштейн и Джон Фрэнсис Дэйли, которые ранее поставили «Ночные игры» и «Каникулы» и написали сюжет «Человека-Паука: Вдали от дома». Они же подготовили сюжет картины. Исполнительными продюсерами назначены Аллан Земан и Джон Миддлтон.
Paramount Pictures и Hasbro присматриваются к звёздам, которые могут исполнить главные роли. Сейчас в список кандидатов входят Уилл Смитт, Джош Бролин, Крис Прэтт, Вин Дизель, Мэттью Макконахи, Джейми Фокс, Джоел Эджертон, Дейв Батиста, Джереми Реннер и даже Джонни Депп. Интерес также проявили звезда WWE Эмбер Мун и сам Джо Манганьелло.
Пока что никаких новостей насчёт актёрского состава не было. Фильм ориентировочно должен выйти в июле 2021-го.
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