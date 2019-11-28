Портал ComicBook с ссылкой на свои источники опубликовал первые детали о грядущем фильме по Dungeons & Dragons. Если кратко, то нас ждёт эпическое фэнтези с партией искателей приключений, мудрым драконом и злым дроу (это точно не Дзиррт До’Урден!). Для поклонников авторы решили добавить несколько знаковых имён, но ими всё и ограничится — никакого переноса известного сюжета ждать не стоит.

Макгаффином фильма станет один из самых известных артефактов во всех редакциях D&D — Глаз Векны. Практически во всех редакциях и вариациях Векна описывается как лич-некромант с божественными силами. С ним связаны два артефакта — Глаз Векны и Рука Векны, наделяющие владельца могуществом. Но воспользоваться им можно, только если хозяин заменит руку или глаз на соответствующую часть лича.

Paramount ищет актёра на озвучку золотого дракона Паларандуса (Palarandusk). Его также называют Незримым защитником и Солнечным драконом. Он не считается особенно знаковым персонажем, лишь упоминается в нескольких книгах (например, в дополнении Dragons of Faerûn 2006 года). Они указывают, что Паларандус, собственно, живёт в Фейруне.

Источник Comicbook отмечает, что дракон возглавляет фракцию Рыцарей Триады (Triadic Knights), принципиально-добрых стражей, которые верят в светлых богов Фейруна — Илматера, Торма и Тира. Судя по всему, сюжет действительно развернётся в мире Забытых королевств.

Сюжет сфокусируется на отряде искателей приключений. Их возглавит воитель Рейвен Хайтауэр (Raven Hightower), вооружённый огненным мечом. Им движет месть и горечь за гибель сестры. Среди других персонажей — некий полудракон (half-dragon, возможно, речь о драконорожденном, dragonborn) Хак Кэрроуэй (Hack Karroway), вор-гном Оливан Трикфут (Olivan Trickfoot) и замаскированный паладин Алисса Стилсонг (Alyssa Steelsong). Она займёт место Паларандуса, когда дракон умрёт.

Главным злодеем станет мужчина-дроу по имени Рейзер Холбар (Razer Horlbar), который когда-то держал Рейвена и его сестру в рабстве — вместе с тифлиной по имени Дамала (Damala) и свирепым воителем по прозвищу «Зверь».

Источники издания не уточняют, как сюжет будет связан с Глазом Векны. Автор заметки предполагает, что артефакт могут ввести через нынешнего владельца Руки Векны Аркана Жестокого (Arkhan the Cruel). Это иконический персонаж актёра Джо Манганьелло, вписанный в «канон», — герой фигурирует в приключении Baldur’s Gate: Descent Into Avernus.

Автор заметки считает, что новый фильм может понравиться поклонникам D&D куда больше картин начала 2000-х, потому что он будет плотнее связан со знакомой вселенной.

Режиссёрами назначены Джонатан М. Голдштейн и Джон Фрэнсис Дэйли, которые ранее поставили «Ночные игры» и «Каникулы» и написали сюжет «Человека-Паука: Вдали от дома». Они же подготовили сюжет картины. Исполнительными продюсерами назначены Аллан Земан и Джон Миддлтон.

Paramount Pictures и Hasbro присматриваются к звёздам, которые могут исполнить главные роли. Сейчас в список кандидатов входят Уилл Смитт, Джош Бролин, Крис Прэтт, Вин Дизель, Мэттью Макконахи, Джейми Фокс, Джоел Эджертон, Дейв Батиста, Джереми Реннер и даже Джонни Депп. Интерес также проявили звезда WWE Эмбер Мун и сам Джо Манганьелло.

Пока что никаких новостей насчёт актёрского состава не было. Фильм ориентировочно должен выйти в июле 2021-го.