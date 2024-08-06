Сценарист сериала про завоевание Вестероса много общается с Джорджем Мартином

Маттсон Томлин, сценарист спин-оффа «Игры престолов» про завоевание Вестероса Эйгоном Таргариеном, рассказал, что очень много общается с Джорджем Мартином.
Томлин хочет отдать дань уважения Мартину, оставаясь верным его текстам, и создать интересный сериал.
Его подход заключается в том, что историю о завоевании Вестероса написали победители — так, как было им удобно. Поэтому у него остается творческий простор для интерпретации.
Это все еще должна быть драматическая история. Персонажи должны отправиться в путешествие. Они должны измениться. <...> Я использую подсказки, которые у меня есть, чтобы сделать из этой вполне реальной истории по-настоящему яркое шоу, которое, надеюсь, понравится фанатам. И которое, надеюсь, люди не возненавидят. Я сделаю все, что в моих силах.
Напомним, ранее у Маттсона вышло аниме по «Терминатору», которое довольно тепло встретили зрители. А еще он написал сценарий для сиквела «Бэтмена» Мэтта Ривза.
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