Сценарист сериала про завоевание Вестероса много общается с Джорджем Мартином

Это все еще должна быть драматическая история. Персонажи должны отправиться в путешествие. Они должны измениться. <...> Я использую подсказки, которые у меня есть, чтобы сделать из этой вполне реальной истории по-настоящему яркое шоу, которое, надеюсь, понравится фанатам. И которое, надеюсь, люди не возненавидят. Я сделаю все, что в моих силах.