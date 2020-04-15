Несколько месяцев назад появились слухи, что Сэм Рэйми займется постановкой «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия». А теперь режиссер официально подтвердил информацию.

Мне нравился Доктор Стрэндж в детстве. Но для меня он всегда был позади Человека-паука и Бэтмена. Наверное, он на пятом месте среди моих любимых героев комиксов.

Рэйми вспомнил сцену из «Человека-паука 2», в которой Джей Джона Джеймсон придумывает прозвище Доктору Осьминогу, и среди вариантов звучит «Доктор Стрэндж». По его словам, он не думал, что когда-нибудь займется съемками фильма про него.

Когда мы сняли ту сцену из «Человека-паука 2», я понятия не имел, что когда-нибудь займусь фильмом про Доктора Стрэнджа. Я добавил эту строчку исключительно забавы ради. Было бы неплохо, если бы у меня был дар предвидения, и я знал, что приму участие в проекте.

Изначально на должность режиссера был назначен Скотт Дерриксон, однако он оставил ее в начале 2020 года из-за творческих разногласий. Сценарий напишет Майкл Уолдрон, который работал над «Риком и Моти».