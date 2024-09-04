Сериал по книге «Сто лет одиночества» получит два сезона

Издание EW сообщило новые детали телеадаптации романа Нобелевского лауреата Габриэля Гарсии Маркеса «Сто лет одиночества». Сериал получит 16 эпизодов, разделенных на два сезона.
Сюжет романа-притчи посвящен жизни рода Буэндиа в вымышленном городе Макондо. В центре внимания — история одиночества, которое так или иначе проявилось в судьбе каждого из семьи.
Одним из режиссеров шоу выступает Алекс Гарсия Лопес («Сорвиголова», «Ведьмак»). Главные роли сыграли колумбийские актеры: Клаудио Катаньо, Жеронимо Барон, Марко Гонзалес, Леонардо Сото, Сузана Моралес и другие.
Первый сезон выйдет в декабре 2024 года на Netflix.