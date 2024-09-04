Сериал по книге «Сто лет одиночества» получит два сезона

Нобелевского лауреата

Габриэля Гарсии Маркеса

«Сто лет одиночества». Сериал получит 16 эпизодов, разделенных на два сезона.





Сюжет романа-притчи посвящен жизни рода Буэндиа в вымышленном городе Макондо. В центре внимания — история одиночества, которое так или иначе проявилось в судьбе каждого из семьи.





Одним из режиссеров шоу выступает Алекс Гарсия Лопес («Сорвиголова», «Ведьмак»). Главные роли сыграли колумбийские актеры: Клаудио Катаньо, Жеронимо Барон, Марко Гонзалес, Леонардо Сото, Сузана Моралес и другие.





Первый сезон выйдет в декабре 2024 года на Netflix.

Издание EW сообщило новые детали телеадаптации романа