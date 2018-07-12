Как сообщает Variety, телеканал FX успешно завершил начальный этап кастинга актёров, которые сыграют в сериале по мотивам комиксов Брайана Вона и Пиа Гуерра.

Роль последнего мужчины на Земле, молодого Йорика Брауна, исполнит Барри Кеоган («Дюнкерк»).

Сериал по «Y: The Last Man» обзавёлся актёрами для главных ролей 6

Сестру главного героя, Хиро Браун, сыграет Имоджен Путс («Джейн Эйр», «Зелёная комната»).

Сериал по «Y: The Last Man» обзавёлся актёрами для главных ролей 7

Их мать — сенатора Дженнифер Браун — сыграет Дайан Лейн («Человек из стали»).

Сериал по «Y: The Last Man» обзавёлся актёрами для главных ролей 8

Лашана Линч («Капитан Марвел») станет Агентом 355 — телохранителем Йорика Брауна.

Сериал по «Y: The Last Man» обзавёлся актёрами для главных ролей 9

Девушку Йорика по имени Бет сыграет Джулиана Кэнфилд (сериал «Наследники»).

Сериал по Y: The Last Man нашёл актёров на главные роли 1

Роль Норы, помощницы Президента, исполнит Марин Айрленд (сериал «Подлый Пит»).

Сериал по «Y: The Last Man» обзавёлся актёрами для главных ролей 10

Комиксы Y: The Last Man от Vertigo рассказывают о том, как на Земле умерли все самцы млекопитающих. Уцелели только двое — главный герой, фокусник Йорик Браун, и его ручной капуцин.

Наш обзор

Y: Последний мужчина. Обзор 1 части комикса

Y: Последний мужчина. Обзор 1 части комикса

 26.02.2017

Что будет с миром, если все мужчины одновременно умрут — кроме одного?

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Владимир Макаров
Владимир Макаров
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