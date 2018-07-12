Как сообщает Variety, телеканал FX успешно завершил начальный этап кастинга актёров, которые сыграют в сериале по мотивам комиксов Брайана Вона и Пиа Гуерра.

Роль последнего мужчины на Земле, молодого Йорика Брауна, исполнит Барри Кеоган («Дюнкерк»).

Сестру главного героя, Хиро Браун, сыграет Имоджен Путс («Джейн Эйр», «Зелёная комната»).

Их мать — сенатора Дженнифер Браун — сыграет Дайан Лейн («Человек из стали»).

Лашана Линч («Капитан Марвел») станет Агентом 355 — телохранителем Йорика Брауна.

Девушку Йорика по имени Бет сыграет Джулиана Кэнфилд (сериал «Наследники»).

Роль Норы, помощницы Президента, исполнит Марин Айрленд (сериал «Подлый Пит»).

Комиксы Y: The Last Man от Vertigo рассказывают о том, как на Земле умерли все самцы млекопитающих. Уцелели только двое — главный герой, фокусник Йорик Браун, и его ручной капуцин.

Наш обзор Y: Последний мужчина. Обзор 1 части комикса Что будет с миром, если все мужчины одновременно умрут — кроме одного?