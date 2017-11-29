Американский стриминговый сервис Hulu приобрел эксклюзивные права на трансляцию сериала «Агент Картер». Об этом сообщает Comicbook.

Напомним, действие сериала разворачивалось в 1946 году. Центральным персонажем была агент Пегги Картер, которая пыталась приспособиться к послевоенной жизни. Она работала агентом в СНР (организация, позже ставшая знаменитым Щ.И.Т.ом) и помогала своему другу Говарду Старку. Во втором сезоне шоу Пегги столкнулась с Мадам Маской и зловещей организацией «Изодин».

Первоначально сериал был запущен как спин-офф «Агентов Щ.И.Т.», но он прожил всего два сезона, после чего канал ABC решил его закрыть.

Сейчас на Hulu выходит только один сериал от Marvel — «Беглецы». Однако если зрители проявят большой интерес к трансляции «Агента Картер», есть небольшая надежда на продолжение.