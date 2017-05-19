Популярный музыкант и лидер группы System of a Down напишет музыку к отечественному фильму «Легенда о Коловрате». Об этом в пресс-релизе сообщает «Централ Партнершип».

Кинокомпания поделилась подробностями необычного сотрудничества. Всего для фильма Танкян напишет 6 композиций. Все инструментальные партии исполнит группа System of a Down. «Централ Партнершип» приводит слова музыканта:

Уже несколько месяцев я работаю над музыкой к эпическому блокбастеру «Легенда о Коловрате». Я мечтал о таком проекте последние несколько лет. Соединить большой оркестр, сумасшедший рок и этнические музыкальные мотивы — в этом смысле моя мечта сбылась. Могу смело заявить, что невероятно горжусь работой над музыкой к этому фильму. Музыкант Серж Танкян

Работу над музыкой обещают завершить к концу лета. Сам фильм выходит 30 ноября.

«Легенда о Коловрате» — отечественный блокбастер на историческую тематику. Его действие разворачивается в XIII веке во времена нападения Золотой Орды. В центре сюжета — рязанский витязь Евпатий Коловрат, который вместе с отрядом смельчаков собирается отомстить «за свою любовь и за свою родину». Фильм поставит телевизионный режиссёр Иван Шуховецкий. Общий бюджет картины составил 360 миллионов рублей — в 4 раза ниже «Викинга».

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