Warner Bros. Pictures продолжает радовать фанатов, выпустив очередной трейлер. На этот раз — «Шазама».

Напомним, Шазам — супергерой вселенной DC (когда-то он назывался Капитаном Марвелом, но потом его переименовали, чтобы не рекламировать конкурентов). На самом деле он мальчик-подросток, который выучил заклинание «Шазам!», превращающее его в могучего летающего и, главное, взрослого богатыря.

В роли супергероя Шазама выступят Закари Ливай («Элвин и Бурундуки 2», «Тор 2») — он станет взрослым героем — и Эшер Энжел, который станет подростком Билли Бэтсоном. Премьера фильма в России состоится 4 апреля 2019 года.