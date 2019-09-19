Как сообщает издание The Moscow Times, 77 американских и европейских деятелей культуры и общественных деятелей подписали открытое обращение против политических репрессий в России. Его составила группа поддержки гражданского общества Михаила Ходорковского.

Среди подписавшихся — шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс, британский актёр и писатель Стивен Фрай и лауреат Нобелевской премии Герта Мюллер.

Мы, жители свободного мира, обеспокоенные будущим мировой демократии, с тревогой следим за событиями, разворачивающимися в Москве и других российских городах на протяжении последнего месяца. Граждане России всего лишь требуют от своего правительства прав, которые мы, жители свободного мира, принимаем как данность. цитата из письма

С полным текстом и списком деятелей можно ознакомиться на сайте издания. Все они призывают власти прекратить резонансное «московское дело».

Ранее схожие письма в защиту фигурантов дела опубликовали священники РПЦ, российские учителя, врачи, специалисты IT-индустрии и представители книжного бизнеса.

Всего по «московскому делу» арестовали 16 человек. Шестерых из них уже приговорили в общей сложности к 15 годам лишения свободы — за якобы столкновения с полицейскими на митингах в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.