Несмотря на все неприятности с франшизой «Терминатор», Арнольд Шварценеггер продолжает в неё верить и дал согласие на съёмки в шестом фильме. Но главная хорошая новость — Арнольд подтвердил, что фильмом займётся не кто-нибудь, а Джеймс Кэмерон, создатель Терминатора и режиссёр двух первых и лучших фильмов о нём. Актёр рассказал, что недавно встречался с Кэмероном и обсуждал с ним идеи для шестого фильма.

It is back! Дело двигается. У него есть отличные идеи, как продолжать франшизу. И я буду в фильме.

После банкротства студии Carolco в середине 1990-х права на Терминатора постоянно переходили из рук в руки. Кэмерон никак не мог повлиять на три последних фильма, которые с каждым разом становились всё хуже — последнюю часть, «Генезис», не разгромил только ленивый кинокритик.

Но по закону в 2019 году, через 35 лет после создания первого «Терминатора», права должны вернуться к Кэмерону. Он сможет сам создать такое продолжение, какое считает нужным. Сам он не будет режиссёром — слишком занят бесконечными сиквелами «Аватара». Скорее всего, Джеймс ограничится работой продюсера и, может быть, соавтора сценария.

А вы верите в возрождение «Терминатора»? Да, это же Кэмерон!

Нет, серию уже не спасти

Сделаю выводы не раньше первого трейлера Смотреть результаты

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