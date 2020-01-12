Шьямалан, «Кошки» и «Хеллбой» — номинанты премии «Золотая малина»

Организаторы антипремии «Золотая малина» озвучили номинантов во всех категориях уже юбилейной, 40-й церемонии. Вручение позорных статуэток пройдёт традиционно за день до премии «Оскар» — 8 февраля.
Вот что получилось по итогам:
Худший фильм
- «Годзилла: Король монстров»
- «Зеровилль»
- «Кошки»
- «Море соблазна»
- «Похороны Мэдэи»
- «Призраки Шэрон Тэйт»
- «Репродукция»
- «Рэмбо: Последняя кровь»
- «Стекло»
- «Фанатик»
- «Хеллбой»
Худший актёр
- Джерард Батлер — «Падение ангела»
- Мэттью Макконахи — «Море соблазна»
- Джеймс Макэвой — «Стекло»
- Киану Ривз — «Репродукция»
- Сильвестр Сталлоне — «Рэмбо: Последняя кровь»
- Джон Траволта — «Фанатик»
- Джеймс Франко — «Зеровилль»
- Дэвид Харбор — «Хеллбой»
Худшая актриса
- Хилари Дафф — «Призраки Шэрон Тэйт»
- Милла Йовович — «Хеллбой»
- Деми Мур — «Корпоративные животные»
- Тайлер Перри — «Похороны Мэдэи»
- Ребел Уилсон — «Мошенницы»
- Меган Фокс — «Зеровилль»
- Энн Хэтэуэй — «Мошенницы»/«Море соблазна»
- Франческа Хэйуорд — «Кошки»
Худший режиссёр
- Андреа Берлофф — «Адская кухня»
- Эдриан Грюнберг — «Рэмбо: Последняя кровь»
- Майкл Доэрти — «Годзилла: Король монстров»
- Фред Дёрст — «Фанатик»
- Нил Маршалл — «Хеллбой»
- Дэниэл Фэррандс — «Призраки Шэрон Тэйт»
- Джеймс Франко — «Зеровилль»
- Ноа Хаули — «Люси в небесах»
- Том Хупер — «Кошки»
- М. Найт Шьямалан — «Стекло»
Худший сценарий
- «Адская кухня»
- «Годзилла: Король монстров»
- «Кошки»
- «Люси в небесах»
- «Призраки Шэрон Тэйт»
- «Похороны Мэдэи»
- «Рэмбо: Последняя кровь»
- «Стекло»
- «Хеллбой»
- «Щегол»
Худший ремейк или сиквел
- «Годзилла: Король монстров»
- «Люди Икс: Тёмный Феникс»
- «Падение ангела»
- «Похороны Мэдэи»
- «Рэмбо: Последняя кровь»
- «Стекло»
- «Хеллбой»
Худшее экранное комбо
- Любые два полукошачьих-получеловечьих комочков шерсти / «Кошки»
- Джейсен Деруло и его удалённая на компьютере выпуклость / «Кошки» (речь о словах актёра, который заявил, что его герою затёрли член — прим. МирФ)
- Меган Фокс и Джеймс Франко / «Зеровилль»
- Годзилла и любое летающее, огнедышащее и рушащее пагоды чудовище / «Годзилла: Король монстров»
- Дэвид Харбор и Мила Йовович / «Хеллбой»
- Энн Хэтуэй и Мэттью Макконахи / «Море соблазна»
- Тайлер Перри и Тайлер Перри (или Тайлер Перри) / «Похороны Мэдэи»
- Сильвестр Сталлоне и его важная ярость / «Рэмбо: Последняя кровь»
- Джон Траволта и все сценарии, на которые он соглашается
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