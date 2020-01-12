Шьямалан, «Кошки» и «Хеллбой» — номинанты премии «Золотая малина»

Организаторы антипремии «Золотая малина» озвучили номинантов во всех категориях уже юбилейной, 40-й церемонии. Вручение позорных статуэток пройдёт традиционно за день до премии «Оскар» — 8 февраля.

Вот что получилось по итогам:

Худший фильм

Худший актёр

Джерард Батлер — «Падение ангела»

Мэттью Макконахи — «Море соблазна»

Джеймс Макэвой — «Стекло»

Киану Ривз — «Репродукция»

Сильвестр Сталлоне — «Рэмбо: Последняя кровь»

Джон Траволта — «Фанатик»

Джеймс Франко — «Зеровилль»

Дэвид Харбор — «Хеллбой»

Худшая актриса

Хилари Дафф — «Призраки Шэрон Тэйт»

Милла Йовович — «Хеллбой»

Деми Мур — «Корпоративные животные»

Тайлер Перри — «Похороны Мэдэи»

Ребел Уилсон — «Мошенницы»

Меган Фокс — «Зеровилль»

Энн Хэтэуэй — «Мошенницы»/«Море соблазна»

Франческа Хэйуорд — «Кошки»

Худший режиссёр

Андреа Берлофф — «Адская кухня»

Эдриан Грюнберг — «Рэмбо: Последняя кровь»

Майкл Доэрти — «Годзилла: Король монстров»

Фред Дёрст — «Фанатик»

Нил Маршалл — «Хеллбой»

Дэниэл Фэррандс — «Призраки Шэрон Тэйт»

Джеймс Франко — «Зеровилль»

Ноа Хаули — «Люси в небесах»

Том Хупер — «Кошки»

М. Найт Шьямалан — «Стекло»

Худший сценарий

«Адская кухня»

«Годзилла: Король монстров»

«Кошки»

«Люси в небесах»

«Призраки Шэрон Тэйт»

«Похороны Мэдэи»

«Рэмбо: Последняя кровь»

«Стекло»

«Хеллбой»

«Щегол»

Худший ремейк или сиквел

«Годзилла: Король монстров»

«Люди Икс: Тёмный Феникс»

«Падение ангела»

«Похороны Мэдэи»

«Рэмбо: Последняя кровь»

«Стекло»

«Хеллбой»

Худшее экранное комбо