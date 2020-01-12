Организаторы антипремии «Золотая малина» озвучили номинантов во всех категориях уже юбилейной, 40-й церемонии. Вручение позорных статуэток пройдёт традиционно за день до премии «Оскар» — 8 февраля.

Вот что получилось по итогам:

Худший фильм

Худший актёр

  • Джерард Батлер — «Падение ангела»
  • Мэттью Макконахи — «Море соблазна»
  • Джеймс Макэвой — «Стекло»
  • Киану Ривз — «Репродукция»
  • Сильвестр Сталлоне — «Рэмбо: Последняя кровь»
  • Джон Траволта — «Фанатик»
  • Джеймс Франко — «Зеровилль»
  • Дэвид Харбор — «Хеллбой»

Худшая актриса

  • Хилари Дафф — «Призраки Шэрон Тэйт»
  • Милла Йовович — «Хеллбой»
  • Деми Мур — «Корпоративные животные»
  • Тайлер Перри — «Похороны Мэдэи»
  • Ребел Уилсон — «Мошенницы»
  • Меган Фокс — «Зеровилль»
  • Энн Хэтэуэй — «Мошенницы»/«Море соблазна»
  • Франческа Хэйуорд — «Кошки»

Худший режиссёр

  • Андреа Берлофф — «Адская кухня»
  • Эдриан Грюнберг — «Рэмбо: Последняя кровь»
  • Майкл Доэрти — «Годзилла: Король монстров»
  • Фред Дёрст — «Фанатик»
  • Нил Маршалл — «Хеллбой»
  • Дэниэл Фэррандс — «Призраки Шэрон Тэйт»
  • Джеймс Франко — «Зеровилль»
  • Ноа Хаули — «Люси в небесах»
  • Том Хупер — «Кошки»
  • М. Найт Шьямалан — «Стекло»
Шьямалан, «Кошки» и «Хеллбой» — номинанты премии «Золотая малина»

Худший сценарий

  • «Адская кухня»
  • «Годзилла: Король монстров»
  • «Кошки»
  • «Люси в небесах»
  • «Призраки Шэрон Тэйт»
  • «Похороны Мэдэи»
  • «Рэмбо: Последняя кровь»
  • «Стекло»
  • «Хеллбой»
  • «Щегол»

Худший ремейк или сиквел

  • «Годзилла: Король монстров»
  • «Люди Икс: Тёмный Феникс»
  • «Падение ангела»
  • «Похороны Мэдэи»
  • «Рэмбо: Последняя кровь»
  • «Стекло»
  • «Хеллбой»

Худшее экранное комбо

  • Любые два полукошачьих-получеловечьих комочков шерсти / «Кошки»
  • Джейсен Деруло и его удалённая на компьютере выпуклость / «Кошки» (речь о словах актёра, который заявил, что его герою затёрли член — прим. МирФ)
  • Меган Фокс и Джеймс Франко / «Зеровилль»
  • Годзилла и любое летающее, огнедышащее и рушащее пагоды чудовище / «Годзилла: Король монстров»
  • Дэвид Харбор и Мила Йовович / «Хеллбой»
  • Энн Хэтуэй и Мэттью Макконахи / «Море соблазна»
  • Тайлер Перри и Тайлер Перри (или Тайлер Перри) / «Похороны Мэдэи»
  • Сильвестр Сталлоне и его важная ярость / «Рэмбо: Последняя кровь»
  • Джон Траволта и все сценарии, на которые он соглашается

 

Шьямалан, «Кошки» и «Хеллбой» — номинанты премии «Золотая малина» 1

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