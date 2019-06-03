«Годзилла 2: Король монстров»: больше монстров и тупых людей

Эко-террористы, уверенные, что человечество уничтожает планету, пробуждают к жизни кайдзю и при помощи высокотехнологического эхо-прибора заставляют уничтожать человечество. На защиту людей встаёт Годзилла, порушивший Сан-Франциско и считающий своим долгом показать злому кайдзю Королю Гидоре, кто главный в джунглях.

Godzilla: King of the Monsters Жанр: битвы кайдзю

Режиссёр: Майкл Догерти

В ролях: Кайл Чандлер, Вера Фармига, Милли Бобби Браун, Кэн Ватанабэ

Премьера в России: 30 мая 2019

Возрастной рейтинг: 16+

Похоже на: «Тихоокеанский рубеж 2»

В 1954 году «Годзилла» стал настоящей сенсацией: в нём органично сочетались актуальная экологическая тема и пугающие картины разрушений. Но японских зрителей больше всего впечатлили сцены, где кайдзю топчет город. Поэтому студия поставила на конвейер производство низкокачественных сиквелов и спин-оффов, ориентированных на экшен: нелепых, дешёвых, лишённых саспенса — зато с танцующим Годзиллой. Создатели придумывали новых монстров и выпускали их драться с огромным ящером. Когда интерес к франшизе падал, её реанимировали перезапусками с обновлёнными спецэффектами. А в случае с японским «Годзиллой» 2016 года и это не помогло — спецэффекты настолько отстали от голливудских, что фильм выглядел как трэш формата Direct-to-video.

Снимая американский ремейк «Годзиллы», Гарет Эдвардс попытался вернуться к истокам: сделать полный саспенса фильм-катастрофу, в котором люди оказываются в центре стихийного бедствия. Его фильм получится неторопливым, местами пугающим и атмосферным. Он показывал события с позиции людей, беззащитных перед Годзиллой — необузданной природной стихией. Фанатам первоисточника это понравилось, зато рядовые зрители и критики фильм раскритиковали: мол, Годзиллы в кадре мало, а дурацких людей с их болтовней — много. Поэтому в «Короле монстров» продюсеры решили пойти на поводу у масс и показать больше драк кайдзю в духе японских сиквелов. И это стало большой ошибкой.

Общие впечатления от «Короля монстров» примерно такие же, как от продолжения «Тихоокеанского рубежа»: первый фильм был мрачной и атмосферной фантастикой, а второй — уже почти кинокомикс, где законы природы и логики нарушаются в угоду экшену и динамике. Ключевой темой фильма стали битвы кайдзю друг с другом, но они уже не впечатляют. Дома и небоскрёбы кажутся коробками, на фоне которых дерутся актёры в костюмах — на сей раз сделанных не из подручных материалов, как в старых фильмах о Годзилле, а с помощью компьютерной анимации.

У ощущения искусственности есть две причины. Во-первых, люди-актёры крайне редко оказываются с кайдзю в одном кадре, чтобы зритель вместе с героями мог прочувствовать колоссальный размах действия. В основном их показывают в отдельных сценах в помещениях — в суперсамолёте, в суперкорабле, в суперподлодке и на всяких тайных станциях. Во-вторых, создаётся впечатление, что кайдзю не представляют какой-либо опасности для людей. В фильме есть всего одна зрелищная сцена, где показано, как гибнут мирные жители, — когда Родан пролетает над городом и взмахами крыльев создаёт ураган. И это всё! Куда ушли 200 миллионов долларов бюджета при отсутствии звёздных актёров — не очень понятно.

Персонажи-люди, которых сценаристы запихнули в фильм, кажется, для заполнения хронометража, — непривлекательные и глупые. Они напоминают героев фантастики в жанре «идиоты в космосе», где, если видишь инопланетную змейку, надо непременно её погладить. Вроде бы перед нами светила науки, а ведут они себя так, что зритель чувствует себя умнее всех их вместе взятых. При этом сценаристы быстро сливают персонажей таких классных актёров, как Салли Хокинс («Форма воды») и Кэн Ватанабэ, чтобы сосредоточиться на неуместной семейной драме. В её центре оказывается никакая героиня Милли Бобби Браун, которая только и делает, что хлопает глазами.

Зато сценаристы попытались придать характер монстрам — и это полный провал. Годзилла всегда был обаятельным антигероем, одновременно угрозой и спасителем для человечества. В «Короле монстров» нас несколько раз тыкают лицом в тот факт, что Годзилла хороший и людей не обидит: вот посмотрите, как он аккуратно перемещает хвост, чтобы никого не задеть. А Король Гидора плохой — скушает человека и не подавится. Согласитесь, не такой однобокости хочется от фильма про монстров!

Единственное положительное, что есть в картине, — качественный фансервис. Поклонники Годзиллы ещё на стадии анонса очень ждали появления на экранах трёх каноничных монстров: мотылька Мотры, «горыныча» Гидоры и птеродактиля Родана. Они вышли ровно такими, какими их ждали поклонники японской классики, — и это очень приятно. Жаль, что истории монстров не получили внятного объяснения: непонятно, откуда они взялись, какие у них уникальные способности, как они взаимодействовали друг с другом до человечества и так далее. Впрочем, требовать чего-либо от сценаристов этого фильма, кажется, бесполезно.

Фильм-катастрофа превратился в дурацкий кинокомикс про кайдзю, где много не слишком впечатляющего экшена и совсем мало смысла. Теперь судьба дорогостоящего и ожидаемого кроссовера «Годзилла против Конга» начинает по-настоящему тревожить. Пока всё идёт к тому, что мы получим такую же ерунду, как одноимённый японский трэш 1962 года.