13 причин не смотреть нового «Хеллбоя»

И были знамения по Земле, но не вняли мы им… Вначале плохие трейлеры, потом отмена пресс-показа, а следом и первые стенания критиков. И разверзся ад в кинотеатрах, и имя ему было — Хеллбой. И пришёл он из пекла, неся уныние и уродство да проливая реки крови. И возрыдали обозреватели, ибо страдания их были велики и тяжки, а вид порождения преисподней — ужасен.

И кому как не мне, человеку с фамилией Пекло, нести вам скорбную весть.

«Хеллбой» — плохой фильм. Адски плохой.

Hellboy

Жанр: боевик, ужасы

Режиссёр: Нил Маршалл

В ролях: Дэвид Харбор, Иэн Макшейн, Милла Йовович, Марк Стэнли

Премьерна в России: 11 апреля

Возрастной рейтинг: 18+

Похоже на:

«Меч короля Артура» (2017)

игра Agony (2018)

сериал «Байки из склепа»

Пафос в сторону: если вы поклонник дилогии дель Торо, смотреть поделку Нила Маршалла вам будет в лучшем случае «не в кайф». Здесь нет ни любви к монстрам, ни вменяемой работы с персонажами, ни сногсшибательного экшена. Фильм такой маловыразительный, что я сразу после возвращения из кинотеатра сел за материал: боялся, что к концу дня уже не смогу вспомнить детали. Жаль, что у Маршала не получилось, — новое удачное киновоплощение «Хеллбою» не повредило бы.

И если вам мало общих фраз, то вот мои аргументы.

1. Отвратительный дизайн монстров

Дель Торо всегда умел делать выдающихся монстров и задал планку качества для экранизаций «Хэллбоя». Здесь же монстры напоминают персонажей из ужастиков 80-х, словно перед нами очередной эпизод «Баек из склепа». Если дель Торо видел в чудищах своего рода красоту и умел раскрыть её, то дизайнеры новой ленты просто наплодили уродищ.

Один из двух главных злодеев — антропоморфный кабан, напоминающий отброшенный прототип Бибопа из «Черепашек-ниндзя» или свинокопа из грядущей экранизации «Дюка Нюкема». Гиганты — какие-то бомжи-переростки. Нечисть рангом пониже появляется на экране мельком и кажется попыткой скопировать демонов из «Вия». Единственные более или менее удавшиеся монстры — демоны, то есть сам Хеллбой и странные ребята, вылезающие из глубин ада во время финальной схватки.

2. Сюжет разваливается на куски

Повествование наспех сшили из двух комиксов Майка Миньолы, словно разрубленную на куски Кровавую Королеву в середине фильма. Всё время ощущается какая-то перегрузка, незавершённость сцен, беспорядочная смена планов… Действие вечно куда-то жутко спешит, и ему немножечко не до того, что зрители за ним не поспевают. Зачастую экспозицию вываливают на нас через натужные диалоги: они не запоминаются и звучат предельно фальшиво.

А на выходе получается тривиальная история про спасение мира, которая весь фильм прикидывалась чем-то большим.

3. Мешанина идей

Нацисты в 3D-очках, некромант Григорий Распутин, несколько организаций по борьбе с паранормальными явлениями, оперативник, которого покусал оборотень! Вампир-лучадор, Баба-Яга, пожирающая детей, великаны, король Артур вместе с Мерлином! Феи, похищающие детей! Сколько можно было бы навернуть вокруг этих образов! Но нет, их просто распихали по разным закоулкам сценария — пусть будут.

Фильм полон не просто ружей — шестиствольных пулемётов, развешанных по стенам. Только вместо выстрелов в решающий момент они выпускают жиденькую струйку дыма. Ничто не вызывает у зрителя восторг. Ни одному персонажу не хочется сопереживать. Ни одна из десятков отличных идей не раскрывает и половины своего потенциала. Повествование какое-то аморфное, не определившееся в том, что оно хочет нам показать и рассказать.

4. Плохой подбор хорошей музыки

У нового «Хеллбоя» неплохой треклист (особый респект за Элиса Купера!), но музыка постоянно заканчивается раньше, чем успеваешь ею насладиться, и частенько звучит совершенно не к месту. В паре моментов реально хотелось заорать на весь зал: «Что вы делаете? Выключите это немедленно!»

И тут самое время задуматься, кто сильнее навредил фильму — сценарист, напихавший столько несуразностей в одну ленту с небольшим бюджетом, режиссёр, который ляпал всё тяп-ляп, или монтажёр, монтировавший ржавыми ножницами и несвежим лейкопластырем?

5. Ни один конфликт толком не раскрыт

Почему Кровавая Королева такая злая, и за что она жаждет уничтожить человечество? Откуда у неё столько силы? Почему Хеллбоя многие хотят прикончить из-за каких-то там знамений и пророчеств — разве в местном мире они уже когда-то сбывались с пугающей точностью?

Взаимодействия двух миров толком нет, поэтому внутренний конфликт (а Хеллбой вроде как должен разрываться между людьми и угнетаемыми монстрами) оказывается высосанным из его каменного пальца. Монстров никто не угнетает: они прячутся в тенях, время от времени таская зазевавшихся детишек, — и явно не достойны никакого сожаления. Хеллбой явно не принадлежит к их числу, поскольку детей не ест.

6. Одна смешная шутка, которая уже прозвучала в трейлере

Хеллбой всегда был не дурак отпустить смачную фразочку. Но не здесь. В фильме он вечно ляпает что-то неловкое, натянутое — за весь сеанс, кажется, никто из зрителей не разу не засмеялся. Одна действительно смешная реплика была, про несовместимость по гороскопу, но, поскольку мы её уже слышали в трейлере, она никого не впечатлила. В фильме хватает чернухи, но режиссёр почему-то даже не пытается приправить это юмором и разрядить обстановку. Маршалл, ау, тут экранизация Миньолы, а не Лавкрафта!

7. Бессмысленный рейтинг 18+

Фильм совершенно не кажется взрослой историей: в нём нет внятного конфликта, глубоких идей или голых телес. Всё, что оправдывает возрастные ограничения, — мерзкие дизайнерские решения, факультативная расчленёнка да обилие обезображенных трупов в кадре. И без этого супового набора можно было обойтись, сделав страшноватый аттракцион для подростков, — им бы вполне покатила простая история о том, как рогатый дядя побеждает плохую тётю. А так для поклонников ужастиков тут очевидная нехватка адреналина, а для поклонников хорошего кино — всего остального.

8. Местами плохие эффекты

Визуальное исполнение фильма ругать не хочется — практические эффекты и грим на уровне, а графику стараются маскировать плохим освещением. Но дешевизна CGI порой всё же берёт своё: парочка эффектов неплохо украсила бы «Спауна». Интересно, сколько стоила лента, ведь третьего фильма дель Торо мы не дождались именно из-за вопросов финансирования!

9. Персонажи здесь — лишь функции

Злодейка, которая просто очень злая. Профессор Брум просто верит в приёмного сына. Элис не даёт обвинить создателей фильма в сексизме (а то без неё получилось бы, что женщина — злодейка, а все мужчины на стороне добра). Суровый майор-спецназовец должен начать доверять рогатому в конце ленты. Одна из ведьм укажет путь к Мерлину. Каждый появляется, чтобы чуть подтолкнуть в очередной раз застрявший на повороте сюжет, — а большего сценарист от него и не требует.

10. Фильм не крутой

Лента отчаянно делает вид, что она про разудалого демона с мощной пушкой, но не убеждает. Хеллбой — раздражающий нытик, а не мужик из пекла, который готов вставать раз за разом, невзирая на боль. Он не умеет выдавать остроты, не излучает харизму и уверенность в себе. Он не крутой. И даже рога себе подпиливает как-то блёкло. Что, шлифовальная машинка? Нет, это слишком круто для нашего фильма!

11. Слишком много клише

При том, что сюжет регулярно виляет, происходящее избито похлеще, чем тролль после встречи с Парнем из пекла. Поколотить монстров и картинно упасть без сил после победы? Есть! Парень со шрамами оказывается оборотнем? Добавили! Весь фильм ждать удобного момента уничтожить главного героя, а потом отказаться от задуманного? Замётано! И да, при этом в ленте есть свежие идеи, но они плохо поданы и разработаны.

12. Голос Хеллбоя

Михаилу Георгиу снова дали озвучивать Хеллбоя в русском дубляже. Это может сойти за хорошую новость — однако на деле лишь помогает прочувствовать всю глубину провала. Как только слышишь главного героя, тут же начинаешь сравнивать его с тем, что был у дель Торо. И от этого только грустнее.

13. Ленивый и дырявый сценарий

Бюро паранормальных явлений ничего толком не расследует — чтение книг им не помогает, а местоположение злодейки героям сообщают. Дважды. Один раз это делает Баба-Яга, хоть и запертая в каком-то тюремном измерении, но без труда способная вытащить в свой мир и каких-то детишек — естественно, чтобы сожрать, — и самого Хеллбоя. Второй раз — новости по телевизору.

Кровавая Королева насылает чуму, но это ни на что не влияет и никак не обыгрывается. В стране ввели чрезвычайное положение… а по улицам продолжают бродить толпы клерков с портфелями в руках. Уж не знаю, какие из семи смертных грехов спонсировали этот фильм, но сценарием определённо занималась Праздность.

* * *