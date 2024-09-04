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Производство 3 сезона «Благих знамений» остановили на фоне обвинений в адрес Нила Геймана
Андрей Квасков
10 сентября 13:18
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1 минута на чтение
Издание Deadline сообщило, что производство третьего и финального сезона сериала «Благие знамения» было приостановлено.

Причины не называются, но СМИ полагают, что это связано с недавними обвинениями двух женщин в адрес соавтора первоисточника Нила Геймана. Его обвиняют в изнасиловании и склонении к сексу.

Хотя писатель отрицает все обвинения, около недели назад также стало известно, что на фоне скандала Disney отменила экранизацию книги Геймана «Кладбищенская книга». По словам источников Deadline, на это решение повлияло несколько факторов.

Что касается «Благих знамений», сейчас в Amazon ведутся обсуждения о возможных перестановках на площадке. Скажется ли задержка на сроках выхода третьего сезона, пока неясно.

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Андрей Квасков
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