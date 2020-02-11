Сильвестр Сталлоне исполнит главную роль в грядущем экшене «Маленькая Америка» (Little America) от продюсера Майкла Бэя («Трансформеры», «Шестеро в подполье»).

Сюжет картины напоминает «Побег из Нью-Йорка», классику фантастики 80-х. Действие развернётся в мрачном антиутопическом будущем, где Америка стала банкротом и превратилась в военную зону. Сталлоне сыграет бывшего рейнджера армии США, которого нанимает миллиардер восточного происхождения для спасения дочери. К команде героя присоединяется сестра пропавшей, которую описывают как «высококлассную специалистку». Вместе героям предстоит отправиться в Маленькую Америку, гетто в пределах Гонконга, куда сбежали многие американцы.

Сценарий к картине написал Роуэн Этейл («Пустошь», «Рождённый после смерти»), он же выступил режиссёром. Производством займутся Balboa Productions и AGC Studios. Съёмки стартуют ориентировочно летом 2020-го. Ранее за фильмом была закреплена студи Universal.

Даты выхода пока нет.