Сильвестр Сталлоне исполнит главную роль в грядущем экшене «Маленькая Америка» (Little America) от продюсера Майкла Бэя («Трансформеры», «Шестеро в подполье»).
Сюжет картины напоминает «Побег из Нью-Йорка», классику фантастики 80-х. Действие развернётся в мрачном антиутопическом будущем, где Америка стала банкротом и превратилась в военную зону. Сталлоне сыграет бывшего рейнджера армии США, которого нанимает миллиардер восточного происхождения для спасения дочери. К команде героя присоединяется сестра пропавшей, которую описывают как «высококлассную специалистку». Вместе героям предстоит отправиться в Маленькую Америку, гетто в пределах Гонконга, куда сбежали многие американцы.
Сценарий к картине написал Роуэн Этейл («Пустошь», «Рождённый после смерти»), он же выступил режиссёром. Производством займутся Balboa Productions и AGC Studios. Съёмки стартуют ориентировочно летом 2020-го. Ранее за фильмом была закреплена студи Universal.
Даты выхода пока нет.
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