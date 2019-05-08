Режиссёр Роланд Эммерих («Звёздные врата», «День независимости», «Годзилла» и другие) представит свой новый фильм под названием Moonfall («Падение Луны») на Каннском фестивале. Таким образом он надеется продать ленту для международного проката, пишет THR. Потенциальные покупатели — AGC Studios и CAA Media Finance.

Сюжет картины расскажет про катастрофу, которая сбивает Луну с её орбиты. Из-за этого спутник Земли начинает двигаться в сторону нашей планеты, ставя жизнь на ней под угрозу уничтожения. На Луну отправляют разношёрстную команду, чьей миссией является спасение Земли.

Сейчас фильм находится на стадии препродакшена. Кастинг ещё не состоялся, а старт съёмок планируют на начало следующего года. Каннский кинофестиваль в этом году пройдёт с 14 по 25 мая.

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Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.

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