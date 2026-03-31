Слух: Disney рассматривает покупку Epic Games и Fortnite

Технологический журналист и бывший заместитель редактора Verge Алекс Хит в подкасте The Town with Matt Belloni рассказал, что Disney рассматривает покупку Epic Games.
Одна часть высокопоставленных руководителей ждет хорошего момента для этого, а другая считает, что это плохая идея.
Также ведущий подкаста Мэтт Беллони отметил, что новый гендиректор Disney Джош Д'Амаро не был в восторге от сделки компании с OpenAI, зато сотрудничество с Epic Games «поддержал на 500%».
Единственная проблема — Тим Суини, который обладает полным контролем над голосующими акциями и может принимать односторонние решения.
Напомним, Disney и Epic Games уже давно сотрудничают. Мышиный дом использует Unreal Engine для тематических парков и фильмов по «Звездным войнам», а Fortnite неоднократно становилась площадкой для сезонных коллабораций по Marvel и Star Wars. Кроме того, в 2024 году Disney инвестировала 1,5 миллиарда долларов для приобретения доли Epic Games.
