Авторы портала Redanian Intelligence, посвящённого новостям вселенной «Ведьмака», удалось найти на сайте Американской гильдии сценаристов (WGA) карточку ещё одного проекта во вселенной.

Речь идёт о неком анимационном спин-оффе. Он представлен как film — возможно, речь о полнометражной картине. Называется она The Witcher: Nightmare of the Wolf («Ведьмак: Кошмар волка»).

Слух дня: на сайте гильдии сценаристов США нашли упоминание анимационного проекта по «Ведьмаку» 1

В описании указано тривиальное «основано на книжном цикле Анджея Сапковского». Зато в карточке приведено имя сценариста — Бо ДеМайо. Он написал сценарий третьей серии первого сезона «Предательская луна». Во втором сезоне у него тоже будет одна серия.

На потенциальный выход анимационного проекта указывают ещё несколько деталей. У актрисы озвучания Хэрриет Кершоу (Harriet Kershaw) в портфолио есть отметка о проекте «Ведьмак», который выходит в 2020-м — но при этом первый сезон вышел в 2019-м, а второй запланирован на 2021-й. Правда, подзаголовок не указан. А исполнительный продюсер Томек Багинский (Tomek Baginski) намекал в интервью, что команда планирует представить «несколько интересных сюрпризов между сезонами».

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