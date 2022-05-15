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    Новости

    Слух: HBO уже начал работу над вторым сезоном «Дома дракона»

    15 мая 2022
    15.05.2022
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    HBO Max начал работу над 2-м сезоном «Дома дракона»

    Портал Redanian Intelligence сообщает, что создатели «Дома Дракона» уже активно разрабатывают продолжение проекта. Премьера приквела «Игры престолов» состоится только 21 августа, но согласно источникам Redanian Intelligence, сериал уже продлён на второй сезон.

    Эту информацию косвенно подтверждает также интервью The Hollywood Reporter с Кейси Блойс, главой по контенту HBO и HBO Max. В нём Блойс поделился, что вероятность продолжения шоу довольно высока. Скорее всего, авторы шоу официально подтвердят продление сериала ближе к премьере первого сезона или даже после его финала.

    Съёмки первого сезона закончились в феврале. В основу сериала легла книга «Пламя и кровь» Джорджа Мартина. Сюжет развернется за пару сотен лет до событий «Игры престолов» — в шоу мы увидим расцвет и падение династии Таргариенов.

    Над сериалом трудятся режиссер «Битвы бастардов» из «Игры престолов» Мигель Сапочник, сценарист «Геракла» и «Игры престолов» Райан Кондал и сам писатель Джордж Мартин.

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