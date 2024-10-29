СМИ: глава EA стал одним из кандидатов на пост гендиректора Disney

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники рассказало , что Disney в качестве одного из кандидатов на пост гендиректора корпорации рассматривает главу EA Эндрю Уилсона.

Как уточняют источники, в последние годы Уилсон довольно часто общался с руководством Disney. Например, в 2018 году он вел переговоры о потенциальной продаже игровой компании Disney.

Эндрю не единственный кандидат, в корпорации приглядываются как к собственным сотрудникам, так и представителям других компаний.

Напомним, контракт Боба Айгера с Disney закончится в конце 2026 года, поэтому нового руководителя хотят найти к этому моменту — и объявить его за несколько месяцев.

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