СМИ: главную роль в новом «Властелине колец» исполнит Кейт Уинслет

Дмитрий Кинский
11 марта 20:20
Издание Deadline подтвердило, что звезда «Вечного сияния чистого разума» и «Мейр из Исттауна» Кейт Уинслет исполнит важную роль во «Властелине колец: Охота на Голлума».
Правда, пока непонятно, какого именно персонажа сыграет актриса.
Источники издания сообщают, что Энди Серкис и Питер Джексон уговаривали Уинслет присоединиться к актерскому составу почти весь 2025 год, поскольку ради съемок ей временно придется переехать в Новую Зеландию со всей семьей.
Также из заметки стало ясно, что Элайджа Вуд действительно вернется к роли Фродо, а Иэн Маккеллен — к роли Гэндальфа.
Фильм выйдет 27 декабря 2027 года.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

