Слух: кто может сыграть Арагорна и Арвен в «Охоте на Голлума»

Кастинг для фильма Энди Серкиса «Охота на Голлума» продолжается, и хотя мало что подтверждено официально, постоянно возникают новые слухи.
Известный собиратель инсайдерских слухов Дэниел Рихтман недавно сообщил, что переговоры об участии в фильме ведут Лео Вудалл (сериал «Владимир») и Аня Тейлор-Джой («Прошлой ночью в Сохо», «Варяг», «Ход королевы»). На какие именно роли их рассматривают, пока неизвестно.
Раньше уже сообщалось, что из-за возраста Вигго Мортенсен, видимо, не сможет снова сыграть Арагорна, и ему на замену ищут молодого актёра. Журналисты считают, что им вполне может быть Вудалл. Что до Тейлор-Джой, пресса сватает её на место Лив Тайлер в роли эльфийской принцессы Арвен. Впрочем, с тем же успехом это может быть и новый персонаж вроде Тауриэли в «Хоббите».