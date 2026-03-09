КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Слух: кто может сыграть Арагорна и Арвен в «Охоте на Голлума»

Кот-император
9 марта 11:23
307
1 минута на чтение
Кастинг для фильма Энди Серкиса «Охота на Голлума» продолжается, и хотя мало что подтверждено официально, постоянно возникают новые слухи.
Известный собиратель инсайдерских слухов Дэниел Рихтман недавно сообщил, что переговоры об участии в фильме ведут Лео Вудалл (сериал «Владимир») и Аня Тейлор-ДжойПрошлой ночью в Сохо», «Варяг», «Ход королевы»). На какие именно роли их рассматривают, пока неизвестно.
Раньше уже сообщалось, что из-за возраста Вигго Мортенсен, видимо, не сможет снова сыграть Арагорна, и ему на замену ищут молодого актёра. Журналисты считают, что им вполне может быть Вудалл. Что до Тейлор-Джой, пресса сватает её на место Лив Тайлер в роли эльфийской принцессы Арвен. Впрочем, с тем же успехом это может быть и новый персонаж вроде Тауриэли в «Хоббите».

Лео Вудалл в сериале «Владимир»

Аня Тейлор-Джой в фильме «Варяг»

Кот-император

16.02.2026

2673

Волшебнику можно доверять!

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

