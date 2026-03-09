Слух: кто может сыграть Арагорна и Арвен в «Охоте на Голлума»

Раньше уже сообщалось, что из-за возраста Вигго Мортенсен, видимо, не сможет снова сыграть Арагорна, и ему на замену ищут молодого актёра. Журналисты считают, что им вполне может быть Вудалл. Что до Тейлор-Джой, пресса сватает её на место Лив Тайлер в роли эльфийской принцессы Арвен. Впрочем, с тем же успехом это может быть и новый персонаж вроде Тауриэли в «Хоббите».