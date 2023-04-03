СМИ: HBO почти завершила сделку по созданию телеадаптации «Гарри Поттера»

Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что кабельная сеть HBO близка к завершению сделки, согласно которой она запустит в производство телеадаптацию «Гарри Поттера».
По данным СМИ, в планах семь сезонов — по одной книге Джоан Роулинг на каждый.
Warner Bros. Discovery рассчитывает, что новая экранизация станет краеугольным камнем в новой стратегии стриминга, о которой компания объявит на следующей неделе.
Исполнительный директор WBD Дэвид заслав и глава HBO Кейси Блойс постарались убедить Роулинг, чтобы сделать сериал по ее книгам.
Телеадаптация позволит авторам глубже погрузиться в мир книг по «Гарри Поттеру». При этом писательница будет участвовать — видимо, в качестве консультанта — в работе над ней, чтобы гарантировать, что сериал останется верным первоисточнику.
Однако Джоан Роулинг не возьмет на себя ведущую роль в создании шоу, поскольку ее спорные высказывания вызвали много негативной реакции.
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Александр Ремизов
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