В начале января стало известно, что во втором сезоне «Ведьмака» от Netflix сменится главный постановщик боевых сцен Владимир Фурдик. Теперь же появилась информация о том, кто именно его заменит на этой должности.

Изначально многие предполагали, что новым хореографом станет Вольфганг Штегеман, поставивший невероятную резню в Блавикене в первом эпизоде. Однако портал Redanian Intelligence выяснил, что это не так.

Как сообщают инсайдеры, постановкой экшен-сцен будет заниматься каскадер и по совместительству ассистент Штегемана — Томас Хачикоглу. Он даже засветился в той самой бойне в Блавикене в роли одного из людей Ренфри. Также он был координатором трюков в фильме «Берлинская резидентура».

Что касается Штегемана, то он, вероятно, не сможет присоединиться к съемкам «Ведьмака» из-за участия в «Миссии невыполнима 7».

Вот несколько фотографий Томаса:

Во втором сезоне «Ведьмака», съемки которого уже начались, также сменился дизайнер костюмов. Видимо, из-за многочисленных жалоб от фанатов. Продолжение сериала выйдет в 2021 году, точной даты пока нет. А в этом нас ждет аниме-сериал про Весемира.