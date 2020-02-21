Сегодня Netflix обнародовал имена некоторых актеров, присоединившихся к касту второго сезона «Ведьмака». Хорошие новости: Кристофер Хивью, сыгравший Тормунда в «Игре престолов», действительно появится в сериале в образе Нивеллена, героя рассказа «Крупица истины».

Кроме того, актерский состав пополнился следующими артистами:

Ясен Атор («Миссия невыполнима: Племя изгоев») — Койон;

Пол Бюльон («Острые козырьки») — Ламберт;

Туе Эрстед Расмуссен («Форсаж 9») — Эскель;

Аиша Фабьен Росс («Уличные коты») — Лидия;

Агнес Бьорн — Вереена;

Месия Симсон — Францеска.

Увы, про Весемира пока ничего не слышно. Авторы еще не подтверждали, что он появится во втором сезоне. Однако ходят слухи, что это действительно произойдет. Кто его сыграет, неизвестно. Но его роль очень хочет получить Марк Хэмилл.

Постановкой второго сезона займутся: Стивен Серджик («Академия Амбрелла»), Сара О’Горман («Проклятая»), Эд Базалджетт («Доктор Кто») и Гита Патель («Волшебники»). Каждый из них снимет по два эпизода.

Продолжение «Ведьмака» выйдет в 2021 году, а в этом нас ждет аниме-сериал про Весемира.