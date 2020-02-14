В свежем номере журнала Książki опубликовали интервью с Анджеем Сапковским, создателем вселенной «Ведьмак». В нем писатель немного поговорил про адаптацию от Netflix и поделился некоторыми любопытными мыслями.

Например, если бы Анджей работал над книгами про Геральта из Ривии в наше время, то он вполне мог бы сделать протагониста женщиной — он не видит в этом ничего плохого. Однако вдаваться в подробности этой концепции автор не стал.

Что касается темнокожих героев в сериале, на которых жаловались некоторые фанаты, то у Сапковского с этим тоже нет никаких проблем. Он не считает это нарушением канона.

Насколько я помню, в моих книгах речь про цвет кожи заходит крайне редко. Поэтому у авторов адаптаций есть большой простор для творчества. Все возможно и приемлемо. Почему бы и нет?

Кроме того, Анджей Сапковский считает, что не стоит расценивать «Ведьмака» как исключительно славянское фэнтези.

Геральт — вполне себе славянское имя, да. Другие имена и названия тоже славянские. <В книгах> упоминаются леший и кикимора. В то же время там есть русалочка Андерсена и Чудовище Жанны Мари Лепренс де Бомон. Повторю еще раз: сериал про ведьмака — классическое и каноничное фэнтези, славянского в нем, как сказал Старский Вокульскому, столько же, сколько яда в спичке.

Прежде СМИ сообщили, что авторы «Ведьмака» от Netflix нашли актеров на роли Ламберта и Койона. А до этого стало известно, что во втором сезоне появится новый для франшизы персонаж.