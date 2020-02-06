Deadline сообщает, что к актёрскому составу «Ведьмака» от Netflix присоединилась актриса Кармель Ланиадо (леди Роза из «Удивительного путешествия доктора Дулиттла»). Она получила второстепенную роль и появится минимум в трёх эпизодах.

О героине Ланиадо известно не так много — и самое главное, что её нет в первоисточнике. Девушку зовут Вайолет, её описывают как «игривую и со странностями», но эти черты характера лишь прикрытие для острого ума и садистских наклонностей.

Съёмки второго сезона стартуют уже в этом месяце. Преимущественно снимать команда будет в Великобритании, но заглянет ещё в Шотландию и в Восточную Европу.

Ранее шоураннер и сценаристка Лорен Шмидт Хиссрич пообещала, что в продолжении история станет более концентрированной. В подкасте Writer Experience она также поделилась некоторыми подробностями: прежде всего, Хиссрич хочет во втором сезоне исправить ошибки первого. И коснётся это не только проблем сценария, но и дизайна костюмов — в частности, доспехов Нильфгаарда.

Второй сезон выйдет в 2021-м. А в этом году нас ждёт анимационный фильм про Весемира.