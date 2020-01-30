Netflix раскрыл синопсис анимационного фильма «Ведьмак: Кошмар волка»

В конце января Netflix официально анонсировал анимационный полнометражный фильм в аниме-стиле «Ведьмак: Кошмар волка» — после того, как в Сети появились слухи и намёки.

Теперь же сервис представил краткий синопсис, из которого следует, что фильм «Ведьмак: Кошмар волка» будет посвящён не Геральту… а Весемиру!

Задолго до того, как стать наставником Геральта, Весемир начал идти по собственному пути ведьмака — после того, как загадочный Деглан призвал его по Праву Неожиданности.

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В книгах и играх прошлое Весемира почти не освещалось. Из «Крови Эльфов» мы знаем, что старый ведьмак знаком с Трисс Меригольд — ещё с тех пор, как волшебница была девочкой.

Над картиной работают шоураннер сериала Лорен Хиссрич и сценарист Бо ДеМайо (писал третью серию в первом сезоне и пишет эпизод для второго). Анимацией займётся Mir Studio — она рисовала эпизоды мультсериалов «Аватар: Легенда о Корре» и «Вольтрон: Легендарный защитник».

Предположительно, одну из героинь озвучила Хэрриет Кершоу (Harriet Kershaw), у которой в портфолио есть отметка о проекте «Ведьмак» 2020-го.