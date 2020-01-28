Портал о массовой культуре io9 на днях взял интервью у Анджея Сапковского. Журналисты пообщались с фантастом о его книгах, участии в работе над сериалом и видеоиграх. Тон ответов вряд ли удивит хоть кого-то, кто уже читал интервью с писателем.

Сапковский рассказал, что сперва был настроен довольно скептически насчёт экранизации книг.

Должен признаться, что я сперва не очень хотел этим заниматься. Ко мне обращались множество людей, многие подходили не очень серьёзно. Так что я практически потерял надежду, и потому меня было сложно убедить. Но вдруг появилось ещё одно предложение — оно было более серьёзным и профессиональным. А люди, от которых оно пришло, оказались очень понимающими. Так что появились причины отреагировать положительно. Анджей Сапковский, фантаст

На вопрос о вовлечении в рабочий процесс Сапковский процитировал Библию.

Не очень-то сильно — я сам об этом попросил. Я не очень люблю работать слишком усердно или слишком долго. Да я в принципе не очень люблю работать. «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в меня камень». Евангелие от Иоанна (гл. 8, ст. 7). Анджей Сапковский, фантаст

Он также пояснил свою позицию насчёт свободы самовыражения творческих людей — писатель убеждён, что у создателей сериала есть собственное художественное видение, в которое он не вмешивается. Просто по необходимости советует.

Сапковского было легко удивить на съёмочной площадке, потому что он совсем не воображает, когда пишет текст. От того и любые визуальные решения его поражали.

Верьте или нет, когда я пишу, я не вижу картинок. Для меня это не визуальный процесс, я вижу только буквы и работаю с буквами. Так что, когда я вижу любую визуализацию моей работы, будь то комиксы, игры или фильмы, то я искренне удивляюсь. Чаще всего, приятно. Анджей Сапковский, фантаст

Журналист спросил, что, по мнению писателя, создателям сериала удалось перенести на экран, а что не очень. Фантаст ответил честно:

Моё имя в титрах. Я не могу хвалить сериал, это будет нечестно. И я не идиот, чтобы говорить о неудачах. Моё имя в титрах. Анджей Сапковский, фантаст

На вопрос о втором сезоне и будущем сериала писатель снова обратился к цитированию. На сей раз он вспомнил фантаста Джо Аберкромби.

Позвольте мне процитировать Джо АБеркромби, автора, книги которого мне очень нравятся: «Жизнь, в целом, полное дерьмо. Лучшие занизить ожидания. Может быть тогда вы будете приятно удивлены». Анджей Сапковский, фантаст

Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021-м.