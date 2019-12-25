В день выхода всех эпизодов «Ведьмака» от Netflix писатель и создатель вселенной Анджей Сапковский дал небольшое интервью изданию People, где, в числе прочего, похвалил Генри Кэвилла в роли Геральта.

Я более, чем счастлив, что Генри Кэвилл сыграл в «Ведьмаке». Он настоящий профессионал. Как в своё время Вигго Мортенсен подарил Арагорну образ во «Властелине колец», так и Генри подарил Геральту свой образ. И так его запомнят надолго. Анджей Сапковский

Пан также ответил на несколько вопросов журналиста.

Фольклор и сказки оказали на книги огромное влияние. «Я заимствовал — или адаптировал — множество элементов из всех существующих мифологий». Некоторые элементы Сапковский придумал сам — «приветствовалось всё, что могло помочь развитию сюжета».

Из фэнтезийных сериалов и фильмов писатель восхищается «Властелином колец» и «Игрой престолов». А у вот с книгами список вышел побольше: помимо оригиналов указанных экранизаций, Сапковский вспомнил Урсулу Ле Гуин, Роджера Желязны, Энн Маккефри, Джека Вэнса, Пирса Энтони, Алана Дина Фостера, Глена Кука, Терри Брукса, Стивена Кинга, Тэда Уильямса, Гая Гэвриела Кея, Орсона Скотта Карда, Роберта Джордана, Джо Аберкромби, Энн Лекки и других.

Сапковский почти не вмешивался в работу создателей сериала — он верит в «свободу авторов и самовыражения».

Все восемь эпизодов «Ведьмака» вышли 20 декабря. Шоураннер проекта Лорен Шмидт Хиссрич уже дала несколько комментариев о сериале — она пояснила, что второй сезон станет более сфокусированным, а также рассказала про ключевое отличие от «Игры престолов».