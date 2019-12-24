Шоураннер и сценаристка сериала «Ведьмак» с Генри Кэвиллом от Netflix Лорен Шмидт Хиссрич после выхода всех восьми эпизодов дала несколько комментариев и интервью по поводу шоу. Собрали её ответы, которые проливают свет на то, каким будет второй сезон. А ещё мы узнали, что Хиссрич думает насчёт отзывов некоторых обозревателей.

Могу сказать вам, что главная отличительная особенность второго сезона, над которым мы работаем, — это более сконцентрированная история. Сюжет активнее движется вперёд, потому что все отношения героев, которые мы заложили в первом сезоне, начинают работать и развиваться во втором сезоне. Лорен Шмидт Хиссрич, шоураннер «Ведьмака»

Хиссрич также пояснила, что в продолжении авторы отошли от подхода разделённых сюжетных линий. Ветки персонажей будут пересекаться чаще, но не всегда.

Когда-то сценаристка рассказывала, что у неё есть планы на семь сезонов.

Это то, над чем мы постоянно размышляем. Как сценаристы, мы обмозгуем «О, вот это может случится в конце третьего сезона» или «А вот это случится в седьмом». Это правда, у нас много исходного материала. Мы можем писать сюжет сериала долго-долго. Лорен Шмидт Хиссрич, шоураннер «Ведьмака»

У себя в твиттере она также прокомментировала обзоры сериала из прессы. Мы уже рассказывали, что авторы Entertainment Weekly написали текст, не досмотрев шоу до конца, а их претензии свелись к сложным словам, наготе и фэнтезийным элементам. Обозреватели поставили сериалу ноль баллов, за что их раскритиковали читатели.

https://twitter.com/LHissrich/status/1208572292122304512

Мне написало множество людей, расстроенных обзорами «Ведьмака». Знайте вот что. Что меня заботит больше? Мнение «профессиональных» критиков, которые посмотрели одну серию и бросили? Или настоящих поклонников, которые за день глянули весь сезон, и теперь сидят и пересматривают? Я охренительно взволнована!

А в интервью Variety шоураннер рассказала, что «Ведьмак» отличается от «Игры престолов» тем, что в первом больше юмора.

Всё дело в том, что автор серии «Ведьмак» Анджей Сапковской — поляк, и он мне много рассказывал о том, каково расти в Польше, стране, которую постоянно захватывают другие государства, где было много политических беспорядков, где умирало много людей, где разворачивалось множество конфликтов и, несмотря на это, им приходилось вставать каждый день и продолжать жить. Он говорил «Как люди живут с трагедией? Они смеются». Внедрение этого элемента в фэнтезийный сериал — что-то новое, чего на самом деле ранее никто не делал. Для меня было действительно важно сохранить этот аспект, надеюсь, фанаты его оценят. Лорен Шмидт Хиссрич, шоураннер «Ведьмака»

Даты второго сезона пока нет, съёмки планируют начать позднее в 2020-м.