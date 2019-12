20 декабря Netflix наконец-то выпустил все эпизоды первого сезона «Ведьмака» с Генри Кэвиллом. В этот же день пресса опубликовала свои обзоры — и средний балл сериала оказался равен 53 на основе 15 материалов.

Вот как выглядит распределение — кому-то шоу понравилось, кто-то отметил и ряд недостатков.

Внимание зрителей привлекла рецензия издания Entertainment Weekly, авторы которой поставили НОЛЬ баллов. При этом в тексте статьи автор не скрывает предвзятого отношения к жанру. Обозреватель Даррен Фрэнич (Darren Franich) посмотрел полчаса первой серии, после чего пригласил присоединиться к просмотру коллегу Кристен Болдуин (Kristen Baldwin).

По первому эпизоду журналисты пришли к выводу, что парик Генри Кэвилла — самая яркая часть серии. А в одной из сцен слишком много обнажённых женщин. И хотя Фрэнич признаётся в любви к актёру, он не понимает, зачем Кэвилл решил сняться в сериале, который «похоронил его под плохим париком и низкокачественными контактными линзами». Обозреватель признаётся, что не играл в игры, а слова вроде «кикимора» и «Блавикен» звучат для него слишком чуждо.

Болдуин в свою очередь во втором эпизоде отметила «чересчур раздражающего барда», который просто представляет зрителю экспозицию. Сюжетную линию молодой уродливой Йеннифэр, которая попала в академию, обозревательница сравнила с сериалом «Волшебники». После речи Филавандреля из Серебряных Башен о своём прошлом и прошлом мира Болдуин сравнила сериал с постановкой по Dungeons & Dragons — правда, с бюджетом в несколько миллионов долларов.

Фрэнич пропустил несколько эпизодов сериала и решил продолжить просмотр с пятой серии, где сходятся линии Йеннифэр и Геральта. Своё решение журналист объяснил тем, что «жизнь слишком коротка для драм от Netflix».

В соцсетях зрители не оценили рецензию двух журналистов.

This was an awful review. Completely biased from the start. At least I read the review all the way through which is more than you could do for this series.

Это ужасный обзор. Полностью предвзятый с самого начала. Я хотя бы прочёл ваш текст от начала и до конца — чего вы по отношению к сериалу так сделать и не смогли.

"We watched the first 30 seconds of each episode and the plot is just too confusing to follow."

[Вы перепрыгнули сразу к пятому эпизоду… для рецензии.] «Мы посмотрели первые 30 секунд каждой серии, и сюжет нам показался слишком запутанным, чтобы за ним следить».

this entire review screams, "we heard this was a video game so we refuse to take it seriously"

nothing in this review feels like actual critical thinking. just bad attempts to be funny.

— Brian (@TGIBriday83) December 20, 2019